Goldsucher küren ihre Meister in Goldkronach

Am Wochenende dreht sich in Goldkronach im Landkreis Bayreuth alles ums Goldwaschen. Die Deutsche Goldsuchervereinigung lädt zur 34. Internationalen Deutschen Meisterschaft im Goldwaschen ein. Die Meisterschaft wird in unterschiedlichen Wettkampfkategorien und Altersklassen auf dem Goldberg ausgetragen. Auch Kinder können teilnehmen. Es geht darum, aus einem Eimer Sand, der bei allen dieselbe Menge Gold enthält, so schnell wie möglich die kleinen Flitter und Goldteilchen herauszuwaschen.

Goldnuggets für die schnellsten Goldwäscher

Wie schon in den Vorjahren treten die Kandidaten in den Kategorien Kinder, Junioren, Amateure, Damen, Herren, Veteranen und Klondike gegeneinander an. Bei den Teamwettbewerben im Zweier- und Dreierteam muss jeder Goldwäscher mit einer anderen Pfanne waschen. Für Kinder unter 12 Jahren wird es zwei unterschiedliche Bewertungskategorien geben, je nachdem ob die jungen Goldwäscher noch Unterstützung beim Goldwaschen benötigen oder ihr Gold schon ohne fremde Hilfe auswaschen können.

Die Wettkämpfe beginnen am 11. Juni gegen 10 Uhr auf dem Gelände rund um das Infohaus auf dem Goldberg im Goldkronacher Ortsteil Brandholz. Die Anmeldung für die Meisterschaft kann am Freitag und am Samstagmorgen bis 9 Uhr am Wettkampfgelände erfolgen. Eine Anmeldung ist auch über die Internetseite der Deutschen Goldsuchervereinigung möglich. Die Finalläufe in allen Kategorien finden am Sonntagvormittag stat. Am Nachmittag werden dann die Sieger geehrt. Als Preis gibt es: Goldnuggets.