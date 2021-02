Goldtransport überfallen - weiterer Prozess nach elf Jahren

Der Überfall auf einen Goldtransporter aus der Oberpfalz auf der A81 bei Ludwigsburg hat fast zwölf Jahre nach der spektakulären Tat ein weiteres gerichtliches Nachspiel. Während sechs Männer bereits zu Haftstrafen verurteilt worden waren und schon seit längerem wieder aus den Gefängnissen entlassen wurden, steht von diesem Freitag an ein mutmaßlicher siebter Täter in Stuttgart vor dem Landgericht.

Der Deutsche soll beim Coup im Dezember 2009 einen der beteiligten Wagen gefahren und die Beute in Sicherheit gebracht haben. Der heute 36-Jährige aus dem Raum Bonn bestreitet die Vorwürfe.

Filmreifer Überfall mit als Polizisten verkleideten Tätern

Die Bande hatte den Überfall in der Nähe von Ludwigsburg in Baden-Württemberg filmreif inszeniert. Als Polizisten der Steuerfahndung verkleidet, hatte sie den Transporter aus Neumarkt in der Oberpfalz von der Autobahn 81 gelotst und geradewegs in die Falle gelockt.

Große Mengen Schmuck und Zahngold

Bei dem Raub erbeuteten die Männer, darunter der bekannte Rapper Xatar, 120 Kilo Schmuck und Zahngold im Wert von schätzungsweise rund 1,7 Millionen Euro. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Die sechs Männer wurden zu Haftstrafen zwischen vier und neuneinhalb Jahren verurteilt. Der mutmaßliche siebte Komplize stand nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Anfang an im Verdacht. Allerdings hatte sich dieser damals nicht hinreichend erhärten lassen.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ist der Mann der einzige Tatverdächtige, gegen den im Zusammenhang mit dem Goldraub noch ermittelt wird.