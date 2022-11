Goldtransport-Überfall bei "Aktenzeichen XY": Polizei zufrieden

Zum wiederholten Mal war ein Überfall auf einen Goldtransporter in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg am Mittwoch Thema in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst". Bei der unterfränkischen Polizei ist man am Tag danach zufrieden, wie Polizeisprecher Philipp Hümmer auf BR-Anfrage erklärt.

Ein Dutzend neue Hinweise sei eingegangen, die nun überprüft werden müssten. Dabei handelte es sich demnach sowohl um Hinweise zum Fluchtauto, einem schwarzen Jaguar, als auch zu den Handschellen, die die Täter benutzten. Zu den Handschellen waren in der aktuellen ZDF-Sendung neue Details genannt worden: Auf ihnen befanden sich offenbar sechsstellige Nummern, die jedoch ausgeschliffen worden waren. Die Polizei konnte sie wieder sichtbar machen und bat im Fernsehen unter anderem um Hinweise dazu.

Hohe Belohnung ausgelobt

Mittlerweile hat das durch den Überfall geschädigte Unternehmen eine Belohnung von rund 100.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zur Beute führen. Die eigentliche Tat ereignete sich vor etwa drei Monaten und war schon kurze Zeit später erstmals Thema bei Aktenzeichen XY. Nach der ersten TV-Ausstrahlung gingen bis zum nächsten Tag zehn Hinweise bei der Polizei ein.

Was war passiert? Zwei als Polizisten verkleidete Täter stoppten und überfielen am 19. August 2022 in der Alzenauer Borsigstraße einen Werttransporter, ketteten die Insassen mit Handschellen an das Fahrzeug und entwendeten zwei Säcke mit Goldgranulat. Die Höhe der Beute ist bis heute unbekannt. Das Tatauto, einen offenbar im Juni in Langen bei Offenbach gestohlenen schwarzen Jaguar (ursprüngliches Kennzeichen OF-XE3000; bei der Tat: GG-FO215), fand man wenig später ausgebrannt an der Anschlussstelle Alzenau-Nord. Der Wagen war zuvor offenbar auch in Berlin geortet worden.

Viele offene Fragen zur Tat

Schon im Vorfeld der Sendung hatte die Polizei sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit gewandt und um Hinweise unter 06021/857-3333 gebeten: