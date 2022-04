Goldsteig-Glyphosat-Kehrtwende: Brief sorgt für Ärger

Bei der Kehrtwende, die die Chamer Käserei Goldsteig beim Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat gemacht hat, gibt es heute nochmal Nachwehen. Denn bei manchen Bauern sorgt jetzt ein Brief für Ärger, in dem das Unternehmen alle 2.560 Goldsteig-Landwirte über die Entscheidung informiert. Zur Vorgeschichte: Vergangene Woche hatte Goldsteig seinen Bauern nach vier Jahren Verbot die Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat wieder erlaubt. Nachdem es scharfe Kritik von Umweltschutzverbänden und auch einigen Landwirten gegeben hatte, nahm Goldsteig die Erlaubnis wieder zurück.

Landwirte sehen Verbot als "Drohung"

Goldsteig erklärt in dem Brief, warum man sich doch wieder für ein Verbot von Glyphosat entschieden habe, nennt aber auch die möglichen Konsequenzen. Das größte Risiko in der aktuellen Lage, so Goldsteig, sei es, wenn "nennenswerte Milchmengen" ganz verloren gehen würden. Das würde in der Käserei zu einer sinkenden Auslastung der Produktion, zu steigenden Kosten und dem Verlust von Handelskunden führen. All das führe in der Konsequenz zu sinkenden Milchpreisen für die Bauern, heißt es in dem Brief weiter.

Der Landwirt Josef Hackl, der in den letzten Tagen vehement für das erneute Verbot von Glyphosat gekämpft hatte, sieht diese Ankündigung von eventuell sinkenden Milchpreisen als "Drohung" gegen die Bauern, wie er dem BR sagte. "Wir werden jetzt quasi im Voraus zur Verantwortung gezogen, sollte der Milchpreis fallen, und bekommen den Schwarzen Peter zugeschoben", schimpft Hackl. Das sei nicht in Ordnung.

Goldsteig: Brief nur "Situationsbeschreibung"

Goldsteig-Geschäftsführer Andreas Kraus weist das zurück: Der Brief sei eine "Situationsbeschreibung, die den Landwirten die aktuelle Lage klar machen soll, aber keine Drohung", sagte er heute dem BR. Das Unternehmen müsse jetzt abwarten, wie sich die Milchmenge wirklich in den nächsten Monaten entwickele, vor allem vor dem Hintergrund immer weiter steigender Preise für Dünger, Kraftfutter und anderer Produktionsmittel. Sie führen dazu, dass Landwirte an vielem sparen, was aber die Milchleistung der Kühe und damit die Milchmenge sinken lässt.

Langfristig wohl EU-weites Glyphosat-Verbot

Spekulationen, wonach die 150 tschechischen Landwirte aus den Milchlieferverträgen mit Goldsteig aussteigen wollten, wenn sie kein Glyphosat verwenden dürften, wollte Kraus nicht weiter kommentieren. Er bestätigte aber, dass diese Landwirte deutlich mehr Ackerbau betrieben als die bayerischen Goldsteig-Landwirte und deshalb stärker unter dem Glyphosatverbot litten. Ein Ausstieg der tschechischen Erzeuger wäre für Goldsteig schwierig. Es sind zwar viel weniger Landwirte als die mehr als 2.400 bayerischen Bauern, aber sie haben viel größere Höfe und Flächen. Die 150 tschechischen Landwirte liefern gemeinsam rund ein Drittel der gesamten Milchmenge, die die Käserei braucht. Ihren Ausstieg könnten die bayerischen Bauern nicht ausgleichen. "Wir wollen aber nicht, dass ein Keil zwischen bayerische und tschechische Bauern getrieben wird", betonte Kraus. Momentan gebe es außerdem viele "Gerüchte und Spekulationen".

Goldsteig betont in dem Brief noch einmal, dass das Glyphosatverbot im Unternehmen bestehen bleibt. Man habe die Kritik daran, es wieder verwenden zu dürfen, ernst genommen und den Schritt deshalb korrigiert. Langfristig geht die Käserei davon aus, dass nach einem EU-weiten Anwendungsverbot von Glyphosat wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten herrschen werden.