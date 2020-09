Goldschmiedin in Corona-Zeiten:"Ich war in einer Schockstarre"

Die 25-jährige Goldschmiedin Hannah Rembeck hat sich vergangenen Herbst ihren Traum erfüllt: Ein eigenes Atelier mitten in der Regensburger Altstadt. Dafür investierte sie ihr ganzes Geld, nahm einen Kredit auf, engagierte einen Innenarchitekten. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung, im März, musste sie ihren Laden schon wieder schließen - wegen Corona. Das Einkommen, auf das sie setzte, blieb dadurch für mehrere Monate aus.

Galeristin: "Ich wusste die ersten Wochen nicht, wie es weitergeht"

Als "Schockstarre" bezeichnet Hannah Rembeck die erste Zeit der Ausgangsbeschränkungen, als Läden schließen mussten: "Ich wusste die ersten Wochen nicht, wie es weitergeht, meine Motivation war weg." Erst die staatliche Soforthilfe gab ihr wieder Hoffnung: "Das war dann ein Ansporn, in die Werkstatt zu gehen, und hat mich motiviert, wieder alles auf Vordermann zu bringen."

Schmuckverkauf online kam nicht in Frage

Hannah Rembeck nutzte die Zeit, in der ihr Atelier geschlossen hatte, und erledigte liegengebliebenen Papierkram und mistete aus. Schmuck anderweitig zu verkaufen, - zum Beispiel in einem Onlineshop - kam für die Goldschmiedin aber nie in Frage. "Schmuck muss man anfassen, da muss man Auswahl haben, man muss es anprobieren können. Ich habe nur für Freunde, Familie Schmuck hergestellt, da kam auch total viel Rückhalt. "

Auch Stammkunden unterstützen die Galeristin in ihrer schweren Zeit. Sowohl in ihrem Schaufenster als auch auf ihrem Anrufbeantworter bot sie an, Schmuck an Kunden zu verschicken - ein voller Erfolg. Wöchentlich bestellten Schmuckliebhaber über Telefon bei der 25-Jährigen.

Einkaufslust blieb anfangs aus

Die Befürchtung, dass Kunden nach der Wiedereröffnung ausbleiben könnten, war groß: "Ich war anfangs ängstlich, weil ich viele Kunden habe, die einfach für Anlässe Schmuck kaufen: für Hochzeiten, Veranstaltungen, Theater. Und ich hatte Angst, dass das nicht mehr passiert, weil ja kein Theater stattgefunden hat." Und anfangs sah auch alles danach aus, dass die Einkaufslust der Regensburger ausblieb: "Erstmal war nicht viel los. Die Leute mussten sich erstmal dran gewöhnen, mit Maske einzukaufen. Erst als klar war, Corona wird uns jetzt erstmal eine Zeit begleiten, haben die meisten wieder angefangen, in die Stadt zu gehen und einzukaufen."

Hannah Rembeck: "Die Leute haben immer noch Lust auf Schmuck"

Mittlerweile pendle sich das Geschäft aber wieder ein. "Für mich war es einfach wunderbar, die Kunden wieder im Laden zu haben, das Feedback zu bekommen und auch zu sehen, die Leute haben immer noch Lust auf Schmuck", erzählt die Regensburgerin.

"Jetzt hab ich schon das Gefühl, dass den Leuten immer bewusst wird, wie wertvoll das ist, dass man zu einem Goldschmied oder zu einer Galerie gehen kann, dass es das nur vor Ort gibt, dass man da direkt Ansprechpartner hat. Also eigentlich bin ich momentan noch sehr zufrieden". Goldschmiedin und Galeristin Hannah Rembeck

Hoffnung aufs Weihnachtsgeschäft

Die Betonung liegt dennoch auf "noch" - dass sie vielleicht wieder zusperren muss, das fürchtet die Goldschmiedin, die mittlerweile vor allem als Galeristin arbeitet. Doch dass es nochmal so weit kommen könnte, glaubt sie nicht: "Ich hoffe, dass kein zweiter Lockdown kommt. Im Gegenteil: Ich hoffe jetzt einfach, dass ich ein gutes Weihnachtsgeschäft hab' und dass die Kunden sich reich beschenken."