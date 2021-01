"Goldschatz" gefunden: Taucher hebt Diebesgut in der Rott

Hintergründe des Falls noch weitgehend unklar

Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, so ein Sprecher im Polizeipräsidium. Gesichert sei nur, dass der "Schatz" aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchham stammt. Die Eigentümer sind der Polizei bekannt. Unklar ist, wie wertvoll die Schmuckstücke sind und warum der oder die Einbrecher die Beute in die Rott geworfen haben.