Keltengold-Diebstahl in Manching: Was wir bisher wissen

Es war eine dramatische Nacht im sonst eher beschaulichen Manching – das macht die Pressekonferenz von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft deutlich: Am frühen Dienstagmorgen um 1.17 Uhr werden in einem Verteilerzentrum der Telekom die Glasfaserkabel durchtrennt. 13.000 Haushalte haben keine Internet- und Telefonverbindung mehr. Auch der Polizeialarm funktioniert nicht.

Um 1.26 Uhr wird im nahegelegen Kelten-Römer-Museum eine Fluchttür aufgehebelt, zwei Panzerglas-Vitrinen werden aufgebrochen – und nur sieben Minuten später verschwindet ein zwei Jahrtausende alter Goldschatz in der Nacht. Bemerkt wird der Verlust erst am Morgen um 9.45 Uhr, als die ersten Museumsmitarbeiter zur Arbeit kommen.

"Soko Oppidum" ermittelt

Inzwischen beschäftigt sich eine 20-köpfige Spezialeinheit des Landeskriminalamts mit dem Fall, die nach der alten Keltenstadt Soko Oppidum genannt wird. Nicolas Kaczynski von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht von einem Zusammenhang der beiden Taten - der Telekom-Sabotage und dem Münzraub - aus und ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls gegen mutmaßlich mehrere Tatbeteiligte.

Die LKA-Ermittler haben bereits Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden in Berlin und Dresden aufgenommen. Sie erhoffen sich Hinweise zu dem Vorgehen der Täter bei vergleichbaren Diebstählen etwa im Bode-Museum und im Grünen Gewölbe.

Was gestohlen wurde

Insgesamt wurden 483 Goldmünzen mit je 7,3 Gramm gestohlen, dazu aus der zweiten Vitrine drei weitere, deutlich größere Münzen. Alle Münzen stammen aus der Zeit um 100 vor Christus und wiegen zusammen rund vier Kilogramm. Der reine Materialwert der Goldmünzen liegt bei etwa 217.000 Euro, der Handelswert bei 1,6 Millionen Euro - doch tatsächlich geht es um mehr.

Warum der Goldschatz so wertvoll ist

Professor Rupert Gebhard, Leiter der Archäologischen Staatssammlung, zu der das Manchinger Museum gehört, macht deutlich, was den Goldschatz von Manching so bedeutsam macht: der 1999 gefundene Goldschatz ist das Herzstück des Museums, in seiner Form einmalig und sowohl für Historiker als auch Numismatiker, also Münzsachverständige, von größter Bedeutung - stellt er doch eine glänzende Verbindung in die Vorgeschichte Bayerns her.

"Den ideellen Wert können sie auch als Museumsfachmann nicht ermitteln." Professor Rupert Gebhard

Fest steht, dass das Gold aus Böhmen stammt; nicht ganz klar ist, wozu der Münzschatz aufbewahrt wurde. Gebhard mutmaßt, er könnte einem Stammesfürsten als "Kampfkasse zur Anwerbung von Söldnern" gedient haben. In jedem Fall stammen die Münzen aus der Blütezeit der einstigen Keltenstadt vor dem heutigen Manching, welche Handelsbeziehungen nach ganz Europa unterhielt und heute als besterforschte Keltensiedlung gilt.