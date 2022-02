Goldmünzen in Einkaufstüten: Polizei schnappt Schock-Anrufer

Einen unerwarteten Ermittlungserfolg gegen falsche Polizeibeamte konnte die bayerische Polizei diese Woche verzeichnen. Bei einer Verkehrskontrolle in Bayreuth nahmen Einsatzkräfte zwei junge Männer mit einer Beute von mehreren hunderttausend Euro fest, die sie zuvor bei einer betrogenen Münchnerin erbeutet haben sollen.

Schock-Anruf: Tochter soll Unfall verursacht haben

Die 79-Jährige hatte am Dienstag einen Anruf einer schluchzenden und weinenden Frau erhalten, angeblich ihre Tochter. Eine angebliche Polizeibeamtin erklärte der Münchnerin dann glaubhaft, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge Mutter von zwei Kindern ums Leben gekommen sie.

Frau übergibt wertvolle Goldmünzen an der Haustüre

90.000 Kaution seien nötig, damit sie nicht umgehend in Haft gehe. Nach diesem Schockanruf stellte die 79-Jährige Goldmünzen im Wert von mehreren hunderttausend Euro in zwei Einkaufstaschen bereit. Wie am Telefon vereinbart, übergab sie dem angeblichen Ehemann der tödlich verunglückten Frau die Wertgegenstände an der Haustür. Als ein Angehöriger der 79-Jährigen die Polizei alarmierte, war der Täter schon über alle Berge – bis um 16.00 Uhr auf der A9 bei Bayreuth.

Polizei landet Zufallstreffer bei Verkehrskontrolle

Dort winkten Polizeibeamte ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen zu einer normalen Verkehrskontrolle raus, nicht ahnend, was sie dabei entdecken würden. Denn als sie den Pkw der 19- und 17-jährigen Polen durchsuchten, stießen sie auf die beiden Einkaufstaschen mit den Goldmünzen. Die Wertsachen wurden sichergestellt, die beiden jungen Männer umgehend festgenommen und in die Haftanstalt nach München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ mittlerweile Untersuchungshaftbefehl.