Goldkronach: Künstliche Intelligenz hilft beim Breitbandausbau

Sieben Millionen Euro soll der Ausbau für das schnelle Internet im Landkreis Bayreuth kosten. Seit Dienstag ist dafür ein ganz besonderes Fahrzeug unterwegs. Mit 360-Grad-Kameras und Laserscannern zeichnet es die Umgebung der Ausbautrasse auf.

Breitbandausbau: Künstliche Intelligenz berechnet optimale Strecke

Eine Software mit Künstlicher Intelligenz kann anhand dieser Daten die optimale Strecke für einen schnelleren Ausbau berechnen. Das Fahrzeug wurde von der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt und kommt nun erstmals um Einsatz.

Neues Fahrzeug zeigt Weg für 181 Kilometer Kabel

Das neue Fahrzeug soll in in Goldkronach dabei helfen, den idealen Verlegeweg für 181 Kilometer Glasfaser aufzuzeigen. Anfang 2021 sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen und rund 3.500 Haushalte an ein leistungsfähiges Breitband angeschlossen werden.