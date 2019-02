27.02.2019, 06:33 Uhr

Goldkronach feiert 250 Jahre Alexander von Humboldt

In diesem Jahr wäre Alexander von Humboldt 250 Jahre alt geworden. Geforscht hat der Universalgelehrte auch in Oberfranken, unter anderem in Goldkronach (Lkr. Bayreuth). Zur Feier ist eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant.