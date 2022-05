Goldfisch überlebt Reise durch Schierlinger Kanalsystem

Ein Goldfisch hat in Schierling im Landkreis Regensburg die Reise durch das kommunale Kanalnetz überlebt und ist nach einer Tour durch das Abwassersystem wohlbehalten in der gemeindlichen Kläranlage aufgetaucht. Abwassermeister Thomas Treintl und seine Mitarbeiter entdeckten den kleinen Fisch im sogenannten Feinrechenbecken der Kläranlage, wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstag berichtete.

"Das gab es noch nie!"

"Das gab es in meiner Laufbahn bisher noch nicht. Auf einmal haben mich zwei Augen angeschaut. Wirklich verrückt, aber auch eine solch schöne Überraschung", wird Treintl zitiert. Über das Kanalnetz würden immer wieder ungewöhnliche Objekte und Raritäten in die Klärbecken transportiert. Ein lebender Fisch sei in der Kläranlage bisher aber noch nicht aufgetaucht.

"Klärchen" lebt jetzt im Gartenteich

Die Mitarbeiter der Kläranlage haben den Goldfisch mittlerweile auf den Namen "Klärchen" getauft, wie es weiter heißt. Wo der Fisch in die Kanalisation geraten ist und wem er bisher gehört hat, habe nicht mehr ermittelt werden können. Inzwischen habe ein Ehepaar in Schierling die Patenschaft für "Klärchen" übernommen und dem Fisch in ihrem Gartenteich eine neue Heimat gegeben.