"Goldfinger-Prozess": Gericht hält Einstellung für vertretbar

Im sogenannten "Goldfinger-Prozess" hat die 10. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Johannes Ballis die bisherige Beweisaufnahme bewertet und in der Folge eine lange Stellungnahme verfasst, in der sie sich vorläufig positioniert.

Verurteilung "alles andere als wahrscheinlich"

Wie Gerichtssprecher Christian Grimmeisen auf BR-Anfrage mitteilte, hat die Kammer festgestellt, dass kein bewusstes Steuerhinterziehungmodell vorliege, sondern sich die Angeklagten mit ihrem Geschäften in einem Grenzbereich bewegen. Vielleicht seien die beiden Münchner Juristen in dem einen oder anderen Punkt übers Ziel hinausgeschossen, so Grimmeisen. Aufgrund dieser Feststellung sehe die Kammer eine Verurteilung als alles andere als wahrscheinlich - aber durchaus möglich an. Eine Verfahrenseinstellung halte die Kammer aber für vertretbar und empfinde diese als gerecht.

Haftbefehle aufgehoben

Zudem hob die Kammer am Vormittag die Haftbefehle gegen die beiden Angeklagten auf. Sie waren bislang nur außer Vollzug gesetzt. Das Gericht rechnet laut Grimmeisen nicht damit, dass aufgrund der aktuellen Lage Fluchtanreize bestehen. Beide Männer haben bereits mehrere Monate in U-Haft verbracht.

Prozess wird Mitte Juni fortgesetzt

Gerichtssprecher Grimmeisen betonte, der Kammer gehe es nicht um Arbeitsvermeidung. Er sprach von "reinen Gerechtigkeitserwägungen". Das Verfahren wird am 15. Juni fortgesetzt. Dann können die Verfahrensbeteiligten zur Position der Richter Stellung nehmen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Angeklagten Geschäfte mit einem illegalen Steuergestaltungsmodell vorgeworfen. Ihre gut betuchten Kunden sollen mit Goldgeschäften ihre Steuerlast drastisch gesenkt haben. Der Vorwurf lautete Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe - mit einem Schaden von rund einer Milliarde Euro.