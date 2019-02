"Goldfinger" im Tor: Ermittlungen gegen Jens Lehmann

Die Augsburger Staatsanwaltschaft prüft, welche Rolle der Fußballprofi Jens Lehmann einem Steuer-Netzwerk gespielt hat, an dem verschiedene Firmen im In- und Ausland beteiligt waren. Strippenzieher sollen mehrere Anwälte in München gewesen sein, gegen die bereits Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben wurde.

Edelmetall zur Steuervermeidung

Mithilfe der von ihnen gegründeten Firma sollen Anleger Gold und andere Edelmetalle gekauft und ihre Steuerlast gedrückt haben. Deshalb wurde im besten Fall gar keine Einkommenssteuer mehr fällig. Verkauften die Beteiligten ihr Gold später wieder, dann hatte das auf die zu zahlende Einkommenssteuer keinerlei Auswirkungen, weil sie in der Regel eh schon den höchsten Steuersatz zahlen mussten.

Unter dem Strich blieb ein erheblicher Steuervorteil für die Spitzenverdiener. Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht davon aus, dass dem Fiskus durch diese Masche insgesamt mehr als 300 Millionen Euro entgangen sind.

Kein unbeschriebenes Blatt

Auch Jens Lehmann soll in diesem Zusammenhang mehrere Millionen Euro Verlust beim Finanzamt angemeldet haben. Der Ex-Nationaltorhüter ist für die Steuerfahnder kein unbeschriebenes Blatt: Lehmann hatte in der Vergangenheit unter anderem doppelt Kindergeld kassiert und später nachgezahlt.