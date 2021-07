vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

Goldfäden für die Raumfahrt: Die Weltall-Antennen aus Münchberg

Ein Stück Oberfranken soll in zwei Jahren durch das Weltall fliegen. Und das in Form großflächiger Metalldrahtnetze, die optisch an eine Feinstrumpfhose erinnern und Teil von Weltraumantennen sind – entwickelt und produziert im Landkreis Hof.