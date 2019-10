Goldener Waller in Regensburg schon erheblich beschädigt

Der erst kürzlich aufgestellte goldene Waller am Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist von Unbekannten bereits beschädigt worden.

Kratzer in der Blattgold-Beschichtung

Neben eingeritzten Kritzeleien haben Unbekannte auch noch versucht, auf den über acht Meter langen und zwei Meter hohen Waller zu klettern, so eine Sprecherin der Stadt. Dabei zerkratzten sie die Blattgold-Beschichtung erheblich.

Schäden können leicht repariert werden

Viele Regensburger fragen sich, ob Stadt und Künstler nicht damit hätten rechnen müssen, dass ein so auffälliges Kunstobjekt in der Innenstadt Ziel von Vandalismus sein könnte. Hätte es kein weniger empfindliches Material sein können als Blattgold? Künstler Oliver Störmer verteidigt jedoch die Wahl der Oberflächengestaltung. Gerade die Blattgoldbeschichtung ermögliche es, Schäden partiell auszubessern ohne dass die reparierte Stelle danach sichtbar ist. Bei einer Lackierung beispielsweise sei dies nicht möglich.

Keine Videoüberwachung des Wallers

Wie die Stadt dem BR mitteilt, ist eine Beseitigung der Kratzer in nächster Zeit jedoch nicht geplant. Schutzmaßnahmen in Form von Videoüberwachung oder ein Schutzzaun seien ebenfalls nicht vorgesehen. Die Stadt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, künstlerische Werke im öffentlichen Raum zu respektieren und nicht mutwillig zu beschädigen.