Goldener Waller in Regensburg mit Hakenkreuz beschädigt

Schon wieder wurde der goldene Waller vor dem Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg bekritzelt und beschmiert. Zuletzt hat ein Unbekannter auch noch ein größeres Hakenkreuz in die Blattgoldoberfläche der Skulptur eingeritzt.

Stadt: Hakenkreuz musste weg

Obwohl die Stadt eigentlich in nächster Zeit keine Ausbesserungsarbeiten am Waller geplant hatte, sah sie sich jetzt zum Handeln gezwungen und ließ das gut sichtbare Hakenkreuz am Mittwoch entfernen. Die Kosten dafür betragen rund 150 Euro, sagte eine Sprecherin der Stadt dem Bayerischen Rundfunk.

Sonstige Kritzeleien und Kratzer werden nicht ausgebessert

Die Stadt stellte aber klar, dass sie nicht bei jeder Beschädigung des Wallers tätig werde. Selbstverständlich würden aber rassistische oder menschenverachtende Schriftzüge sowie Nazi-Symbole so schnell wie möglich entfernt werden, sagte die Stadt dem Bayerischen Rundfunk. Der über acht Meter lange und zwei Meter hohe, goldene Waller war erst Mitte Oktober am Donauufer gleich neben dem Museum aufgestellt worden. Die Stadt hat 180.000 Euro für die Skulptur ausgegeben.