Goldener Falke und Co.: Staatsgeschenke unterm Hammer

Ein Nürnberger Online-Auktionshaus hat bis vor kurzem eine Versteigerung der besonderen Art durchgeführt: Staatsgeschenke der deutschen Bundesregierung kamen unter den virtuellen Hammer. Denn unsere Politiker dürfen Geschenke nicht einfach für sich behalten. Sie müssen sie, wenn Interesse besteht, kaufen. Andernfalls landen die Objekte zum Beispiel in Asservatenkammern oder werden in Ministerien ausgestellt.

Exotische Gastgeschenke: Abholung in Nürnberg

Einige Exemplare werden aber auch für Auktionen freigegeben, so wie nun in Nürnberg. Darunter befinden sich unter anderem diverse Vasen, eine asiatische Teufelsmaske, Teller, Modellautos und -züge, die Bandbreite ist groß. Die Online-Versteigerung der rund 50 Artikel ist bereits vergangene Woche zu Ende gegangen, heute war nun der große Abholtag für alle, die eines der seltenen Gastgeschenke ergattern konnten.

Ein goldener Falke aus den Emiraten lebt nun in Ingolstadt

Das wohl Imposanteste war die Skulptur eines goldenen Falken. Diese stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist gut 45 Zentimeter hoch und hat den höchsten Wert erzielt. 1.800 Euro inklusive Steuern und Gebühren war sie Markus Treutlein aus Ingolstadt wert. Normalweise sammelt er eher Oldtimer und Autozubehör, diese Auktion war eine Ausnahme: "Ich habe den Falken gesehen und er hat mir einfach gefallen", sagt er.

Der goldene Vogel soll künftig einen besonderen Platz im Wohnzimmer bekommen. Treutleins Ehefrau Phoebe verrät, dass ihr Mann manchmal auch Dinge ersteigert, die ihr nicht gefallen. "Da gibt's auch manchmal ein Veto, aber der Falke ist von mit abgesegnet, der gefällt mir auch."

Vasen für die Inneneinrichtung

Der nächste Abholer ist ein junger Mann, der zwei Vasen ersteigert hat. Eine Große in Blau und Gold und eine etwas Kleinere weiß-goldene holt er aus ihren Verpackungskisten und nimmt sie in Augenschein: "Sehen gut aus, ich hoffe, dass sie gut in mein Interieur passen." Andernfalls müsse er die Stücke aus Vietnam und Tschechien weiterverkaufen.

Hoffnung auf lukrativen Weiterverkauf

So wie eine junge Frau, die gleich mehrere Pakete auf ihrem Abholschein stehen hat. Sie habe nicht für private Zwecke mitgesteigert, gesteht sie. Stattdessen hofft sie, mit dem ein oder anderen Artikel durch den Weiterverkauf einen Erlös zu erzielen, beispielsweise mit einer Kinderpuppe, einem blonden kleinen Jungen in blauer Kleidung. "Mal sehen, was man damit so verdienen kann", sagt sie. Solche Staatsgeschenke gebe es ja nicht alle Tage zu kaufen.

Hasenbüste als Hommage an Albrecht Dürer

Das dachte sich auch Jens Siffring. Er hat eine braun-weiße Hasenbüste, gefertigt aus Papier, für knapp 90 Euro ersteigert. Diese erinnere ihn an die Nürnberger Dürer-Hasen. Deshalb habe er bei der Auktion zugeschlagen und möchte die Büste prominent bei sich zu Hause an der Wand platzieren.

Absender und Empfänger unbekannt

Von wem genau die Geschenke stammen und welchen deutschen Spitzenpolitikern sie ursprünglich zugedacht waren, ist nicht bekannt. Max Fulde vom Nürnberger Online-Auktionshaus sagte dem BR, "das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Aber vielleicht will die Bundesregierung es auch nicht verraten, um niemanden vor den Kopf zu stoßen." Bei ihren neuen Besitzern haben die Geschenke nun allem Anschein nach ein gutes neues Zuhause gefunden.