"Goldene Kartoffel": Auszeichnung für Koch Alexander Herrmann

Sternekoch Alexander Herrmann erhält am Samstag die "Goldene Kartoffel" der Stadt Rehau im Landkreis Hof. Herrmann setze sich als Koch für ein besseres Image der Kartoffel ein und sei damit idealer Preisträger, erklärt Rehaus Bürgermeister Michael Abraham (CSU) im BR-Gespräch. Bei der Preisverleihung der "Goldenen Kartoffel" im Rahmen des Rehauer Stadtfestes erhält Alexander Herrmann um 11.30 Uhr nicht nur die vergoldete Kartoffel aus Keramik, sondern auch 5.000 Euro.

"Goldene Kartoffel": Preisgeld kommt Geflüchteten zugute

Allerdings kann er dieses Preisgeld nicht behalten – denn das wird laut Beschluss des Rehauer Stadtrats jeweils an gemeinnützige Organisationen der Region gespendet. Dieses Jahr wird damit die Arbeit der Diakone Hochfranken für Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt. Bei der Preisverleihung gibt es Kartoffelsuppe - "solange der Vorrat reicht", so der Rehauer Bürgermeister.

Mit dem Preis will Rehau seit 1998 das Bewusstsein der Menschen für die Kartoffel als Grundnahrungsmittel stärken. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass im Rehauer Stadtteil Pilgramsreuth bereits um 1647 der erste feldmäßige Kartoffelanbau in Deutschland begonnen hat. Damit erkannten die Pilgramsreuther Bauern rund 100 Jahre vor dem Preußenkönig Friedrich II. die Qualitäten der Knolle. Friedrich II. hatte 1756 mit seinen "Kartoffelbefehlen" den Anbau durchgesetzt. An die Pilgramsreuther Pioniere erinnert ein Denkmal vor der Dorfkirche.

Auf Stoiber und Schuhbeck folgt Alexander Herrmann

Bisherige Preisträger der "Goldenen Kartoffel" sind zum Beispiel der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber, Koch Alfons Schuhbeck, Kabarettist Richard Rogler, Landwirtschaftsminister Brunner und die Hohenzollern-Nachfahren von Kartoffelkönig Friedrich II. Der Preis wird seit 1998 verliehen, anfangs jährlich, seit 2012 im Fünf-Jahres-Rhythmus.