Goldene Herbststimmung in Bayern

Immerhin 15 Grad zeigt das Thermometer, als unsere Reporterin am Vormittag am Hopfensee ist. Viele Menschen aus der Umgebung nutzen die letzten warmen Oktobersonnenstrahlen. Am Nachmittag können es im Allgäu sogar 21 Grad werden.

Wetter lockt Bayern ins Freie

Auch aus anderen Regionen Bayerns hören wir von strahlendem Herbstsonnenschein der die Bayern ins Freie lockt. Schon in der Früh kamen wieder die Meldungen, dass Züge der Bayerischen Oberlandbahn sehr voll sind. Es hatten eben viele die Idee, in die Berge zu fahren.

"Es ist typisches Münchner Ausflugswetter", sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei Rosenheim. "Da geht's auf der Garmischer Autobahn und Richtung Tegernsee immer recht zu." Mit langen Staus oder Stillstand habe man aber ohnehin - trotz des Starts in die bayerischen Herbstferien - nicht gerechnet.

Biergärten am Limit

In München sind die Gartenplätze der Gasthäuser schon gut gefüllt. Biergärten sind oft organisatorisch nicht mehr in der Lage, den nicht bedienten Bereich aufzumachen. So haben wir etwa vom Franziskanergarten in München-Trudering erfahren, dass es noch Plätze gibt, aber eben im bedienten Bereich, und dass man sich sputen müsse, um noch einen Platz zu bekommen.

Außerdem hat wohl auch die Uhrenumstellung der Nacht dazu beigetragen, dass viele Bayern heute ausgeschlafen waren und so gerne raus sind.