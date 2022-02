Golddiebstahl bei Osram kommt vor Gericht

Weil er über viele Jahr hinweg Goldreste aus der Produktion seines Arbeitgebers hat mitgehen lassen, muss sich ein ehemaliger Mitarbeiter des Regensburger Osram-Werks ab Dienstag vor Gericht verantworten. Der Mann war möglicherweise jedoch nicht der einzige, der das wertvolle Edelmetall aus der Firma schmuggelte.

Schmuggel in der Hosentasche

Zwischen zwei Handschuhen versteckt, soll der Ex-Mitarbeiter mehr als 100 Kilogramm Gold aus dem Reinraum geschafft haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und das über einen Zeitraum von fast fünf Jahren zwischen 2012 und 2016. Pro Schicht konnte das schon mal ein halbes Kilo an wiederverwertbaren Goldresten aus der Chip- und Halbleiterproduktion sein.

Damit war aber erst ein Teil des Weges geschafft. Schließlich würden die Handschuhe beim Verlassen des Werkes die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Edelmetall brauchte ein Zwischenlager: der Spind in der Umkleide. Waren zwischen drei und fünf Kilo beisammen, soll der 42-Jährige das Gold in die Hosentaschen gesteckt und so das Werk verlassen haben. Anscheinend wurden nur mitgeführte Taschen am Drehkreuz kontrolliert, nicht aber die Kleidung.

Undurchsichtige Geldflüsse

Mit Hilfe von Mittelsmännern wurde aus dem Gold dann Geld. Über einen gemeinsamen Bekannten sei das Gold bei einem Abnehmer gelandet, so die Staatsanwaltschaft. Zwischen 13 und 17 Euro soll der Käufer für ein Gramm Gold bezahlt haben, also mindestens 1,4 Millionen Euro. Die Fragen woher das Geld dafür gekommen und wohin das Gold verschwunden ist, lassen derzeit noch viel Raum für Spekulationen. Der zuletzt bekannte Käufer, zwei seiner Brüder sowie der Bekannte müssen sich in einem getrennten Verfahren verantworten, unter anderem wegen Hehlerei und Geldwäsche.

Kein Einzelfall?

Interessant ist, dass der jetzt angeklagte Ex-Mitarbeiter wohl nicht der einzige Osram-Angestellte sein dürfte, der Goldreste veräußert hat. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, dass bei Osram auch nach der Tatzeit noch Edelmetall verschwunden ist. Zieht man den geringen Teil ab, der bei der Produktion verschlissen wird, so sollen allein 2017 zwischen 110 bis 120 Kilogramm Gold abhandengekommen sein. Geschätzter Gegenwert: Rund vier Millionen Euro.

Gold gegen Drogen

Nachdem der Ex-Mitarbeiter als ein Tatverdächtiger ausgemacht wurde, kam es zur Anzeige durch das Unternehmen. Bei der Polizei hat der Mann ein umfangreiches Geständnis abgelegt und damit auch die Mittelsmänner belastet. Wie weitere Ermittlungen ergaben, soll er das Gold auch gegen Drogen eingetauscht haben. Ein Kilogramm Gold gegen ein Kilogramm Marihuana. Ein schlechtes Geschäft, da der Wert des Goldes ein Vielfaches höher war.

Nach Geständnis Flucht nach Russland

Nach seinem Geständnis war der Mann nach Russland geflohen. Erst im März letzten Jahres konnte er festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert werden. Vor dem Landgericht Regensburg muss der 42-Jährige sich ab heute nur wegen des Diebstahls von knapp 70 Kilogramm Gold verantworten. Denn ein Teil der Tat ist bereits verjährt.