Überfall auf eine Gärtnerei in Goldbach – Täter auf der Flucht

Am Samstag hat ein Unbekannter eine Gärtnerei in Goldbach überfallen. Laut Polizei bedrohte er zwei Angestellte und flüchtete mit den Tageseinnahmen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, lauerte der mit einer Sturmhaube maskierte Täter den Mitarbeiterinnen am Hinterausgang der Gärtnerei in der Straße "An der Lache" auf, als sie gegen 19.30 Uhr das Geschäft verlassen wollten.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Der Unbekannte bedrohte die Frauen mit einem Schlagwerkzeug und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Angestellten gingen mit dem Unbekannten zurück in die Gärtnerei und übergaben das geforderte Geld. Nachdem er die Beute in einer roten Stofftasche mit weißen Streifen verstaut hatte flüchtete der Mann. Trotz der schnellen Alarmierung der Polizei führte eine groß angelegte Fahndung bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er ist zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, hat braune Augen, eine kräftige Figur. Er trug eine Wolljacke mit Kapuze und weißen Bändern, ein schwarzes Shirt mit roter Aufschrift "Nike", eine Sturmhaube und blaue Einmalhandschuhe. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen, sich zu melden.