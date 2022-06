Gold und Licht: Der Neubau der Maria-Ward-Schule in Nürnberg

Mit einem Gottesdienst ist der Neubau der Maria-Ward-Schule in Nürnberg offiziell eingeweiht worden. Bambergs Erzbischof Ludwig Schick segnete die katholische Mädchenschule und brachte das erste Kreuz an der Wand der Aula an.

Viel Gold und Licht in Mädchenschule

Der Neubau fällt schon von außen auf: Durch Türen in Goldoptik geht es in das Gebäude hinein. Goldtöne lassen sich auch in der großen Aula finden. Hier fällt zudem viel Licht durch ein großes ovales Glasdach. Außergewöhnlich ist auch der Innenhof mit hohen Glasfassaden. Bäume bieten den Schülerinnen dort Schatten. Mehr als 75 Millionen Euro hat der moderne Neubau gekostet, sagte Erzbischof Schick bei der Einweihung.

Moderne Klassenzimmer und eine unterirdische Sporthalle

Das Gebäude bietet unter anderem Platz für 60 Klassenzimmer, eine unterirdische Dreifachsporthalle, zwei Mensabereiche und einen großen Spiel- und Kreativraum für die Ganztagsbetreuung der Grundschülerinnen. Mehr als 1.000 Mädchen besuchen die Schule, die sowohl eine Grundschule als auch Realschule und Gymnasium anbietet. Der Altbau aus dem Jahr 1961 war baufällig geworden, eine Sanierung lohnte sich nicht. Während der fünfjährigen Bauzeit wurden die Schülerinnen in einem Ersatzbau auf dem Gelände unterrichtet.

Schulraum in Nürnberg dringend gesucht

Vor wenigen Tagen wurde in Nürnberg auch die städtische Bertolt-Brecht-Schule im Stadtteil Langwasser mit einem Festakt eingeweiht. Kostenpunkt: 180 Millionen Euro. In Nürnberg werden Unterrichtsräume dringend gebraucht, denn die Bevölkerung der Stadt wird weiter wachsen. Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der Grundschüler von jetzt 16.000 bis zum Schuljahr 2030/31 auf rund 19.500 steigen wird. Das hat auch Folgen für die weiterführenden Schulen.