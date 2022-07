Gold in der Mannschaftswertung für Zimmerer Marco Schmidt

Marco Schmidt aus Thalmässing im Landkreis Roth kniet auf einer rund vier Quadratmeter großen Holzplatte. Er hat einen Gehörschutz auf. Der Geräuschpegel in der großen Messehalle in Köln ist hoch. Schmidt blendet den Lärm aus und fokussiert sich auf sich und seine Arbeit. Drei Tage lang muss der Zimmerer genauso wie seine beiden Kollegen aus dem deutschen Nationalteam die Konzentration hochhalten. Jeder Fehler kann bedeuten, dass es aus ist mit dem Traum des Europameistertitels.

Gleich am ersten Tag ein Fehler

Die 16 Teilnehmer der EM müssen in 22 Stunden ein sehr komplexes Dachstuhlmodell bauen. Für Marco Schmidt läuft es von Anfang an nicht recht rund. Gleich am ersten Tag macht er einen Fehler und muss ein Holz neu bearbeiten. Das bedeutet Punkteabzug. Sein Chef, Simon Rehm, ist mit Marco zur Europameisterschaft nach Köln gereist . Er ist ehemaliger Zimmerer-Weltmeister. Rehm bleibt zuversichtlich. "Da muss er jetzt ganz schön aufholen, damit er das wieder reinholt. Aber: Lassen wir uns überraschen. Die anderen können auch alle noch einen Fehler machen und dann gleicht sich das vielleicht wieder aus", sagt Rehm.

Fast alles Handarbeit

Doch die Konkurrenz ist stark. Die Zimmerer aus Frankreich, Ungarn, Italien, der Schweiz und Luxemburg schenken dem Team aus Deutschland nichts. Die Zeit ist knapp. Marco Schmidt und seine beiden Teamkollegen Benedikt Pfister aus dem Landkreis Unterallgäu und Philipp Kaiser aus Baden-Württemberg arbeiten mit Hochdruck an ihren Modellen. Sie sägen, stemmen und hobeln – fast alles mit der Hand. Nur wenige Schnitte machen sie mit der Kreissäge.

22 Stunden arbeiten in höchster Konzentration

Der deutsche Nationaltrainer, Michael Rieger, hat die drei deutschen Zimmerer immer im Blick. Er kennt ihre Stärken und Schwächen. Die Zeit ist aber aktuell das größte Problem. "Ich hoffe, dass wir keine Fehler haben, die wir ausbügeln müssen, denn dafür fehlt definitiv die Zeit", sagt Rieger. Aber die drei Zimmerer liefern. Nach 22 Stunden steht auf jeder Platte das fertige Dachstuhlmodell. Marco, Benedikt und Philipp sind erleichtert. "Ich bin jetzt froh und erleichtert, dass das Modell dasteht. Es war anstrengend und jetzt brauche ich glaube ich ein langes Wochenende", sagt Marco Schmidt nach drei Tagen Wettbewerb.

Goldmedaille für das Team Deutschland

Bei der Siegerehrung wird dann für Marco Schmidt aus der Vermutung Gewissheit. Der EM-Titel geht nach Italien. Aber seine beiden Teamkollegen landen ebenfalls auf dem Treppchen. Benedikt Pfister holt Bronze, Philipp Kaiser Silber. Dennoch geht Marco Schmidt nicht leer aus. Das deutsche Team gewinnt zusammen die Nationenwertung. "Das ist ja auch viel wert. Von dem her ist es ein kleiner Trostpreis. Und es ist eine super Erfahrung, diese Europameisterschaft. Unglaublich anstrengend, aber total schön", zieht Marco Schmidt Bilanz.