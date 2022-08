Gold im Speerwerfen: ein Franke bei Olympia 1972

Klaus Wolfermann hat sie natürlich aufgehoben: die Goldmedaille, die er 1972 im Speerwerfen gewonnen hat. Dabei war der Sieg auch für ihn selbst eine große Überraschung. Favorit war der amtierende Olympiasieger Janis Lusis aus Lettland. Wolfermann war mit dem Ziel angetreten, um Bronze zu kämpfen. Nach vier Würfen lag der damals 26-Jährige plötzlich auf dem zweiten Platz.

"Fünfter Versuch habe ich gesagt, so, jetzt hau ich alles rein, Anlauf verlängern, schneller reinlaufen, und vorne, wie man so schön sagt im Speerwerfen, einfach draufhauen." Klaus Wolfermann, Olympiasieger im Speerwurf

Zwei Zentimeter zur Goldmedaille

Im fünften Wurf erzielt Wolfermann 90,48 Meter. Aber der führende Speerwerfer Janis Lusis ist noch dran. Und der letzte Versuch ist in der Regel die Spezialität des Letten. Das große Zittern beginnt. Am Ende wird es knapp. Lusis wirft auf 90,46 Meter. Für Wolfermann wird ein olympischer Traum wahr und er zeigt Sportsgeist. Da der Konkurrent aus Lettland für ihn eine Respektsperson ist, entschuldigt sich Wolfermann bei diesem zunächst für den Sieg. Aber auch Janis Lusis ist ganz Sportsmann und nimmt die knappe Niederlage gelassen.

Aus einer sportlichen Familie zu Olympia

Klaus Wolfermann kommt 1946 in Altdorf bei Nürnberg zur Welt. Aus einer sportlichen Familie stammend – der Vater war ein sehr guter Turner – macht Wolfermann in seiner fränkischen Heimat auch seine ersten sportlichen Schritte. Er probiert viel aus, das größte Talent zeigt er aber überall da, wo geworfen wird. Schließlich schafft er es damit bis zu Olympia. In München nimmt er zum zweiten Mal an den Spielen teil.

Olympia-Erfolg heute noch von Nutzen

Klaus Wolfermann ist dem Sport treu geblieben. Mittlerweile lebt der 76-Jährige mit Frau und Hund in Oberbayern. Trainiert eine Stunde am Tag im Fitnessraum. Seinen sportlichen Erfolg nutzt er für den guten Zweck. Gemeinsam mit seiner Frau veranstaltet er Sportevents, um Kindern zu helfen, die eine Organspende brauchen. Auch für dieses besondere Engagement im sozialen Bereich wurde Wolfermann 2011 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.