Gold für mutige Sanierung der Burgkirche Oberwittelsbach

Sie thront als letzte Zeugin der einstigen Stammburg der Wittelsbacher auf dem Burgplatz in Oberwittelsbach bei Aichach: Die mindestens 800 Jahre alte Burgkirche. Und Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger scheut nicht den Vergleich mit der berühmten Akropolis in Athen: "Beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. In Athen ist es der Tempel der Schutzgöttin Athena und hier ist es die Kirche, die Burgkirche und ehemalige Wallfahrtskirche der Patrona Bavariae."

Kirche baufälliger als gedacht

Für 4,2 Millionen Euro wird die Kirche seit 2014 saniert, die Planungen dafür haben bereits 2005 begonnen. Seitdem tauchten immer wieder unangenehme Überraschungen auf, die die Bauherren und das ausführende Architekturbüro Wolfrum und Römer vor ständig neue Aufgaben stellten. Risse im Mauerwerk, zum Teil bis zu 20 Zentimeter breit, der Hang, auf dem die Kirche steht, bröckelte weg, die Fundamente waren wacklig, entsprechend instabil das gesamte Deckengewölbe.

Sanierer schlägt völlig neuartiges Verfahren vor

Deshalb tüftelten die Fachleute einen Vorschlag aus, der seinesgleichen sucht in Deutschland, sagt Clemens Römer. Und das obwohl "es tunlichst vermieden wird, Gewölbe zurückzuverformen". In diesem Fall wagten sie es trotzdem, mit einer auf den ersten Blick einfachen Methode: "Wir haben das gesamte Gewölbe unterbaut, mit so etwas wie Stempeln, die filigran die gesamte Last möglichst flächig einleiten in das Gewölbe, um den Druck möglichst gering zu halten." Er zieht zum besseren Verständnis einen Vergleich zum Achter im Fahrrad, die Stempel seien wie die Speichen im Rad: "Wenn Sie einen Achter haben, verdrehen und verändern sie die Speichen solange, bis der Achter wieder draußen ist."

Mut wird doppelt belohnt

Die Idee hat gezündet, die Stempel-Technik brachte den gewünschten Erfolg. Das Gewölbe der Burgkirche in Oberwittelsbach ist wieder stabil. Die Risse werden jetzt nach und nach geschlossen, im Innenraum der Kirche sind bereits die Restauratoren damit beschäftigt, den Putz, die Stuckarbeiten und die Fenster wiederherzustellen. Für ihren Mut werden der Bauherr, das Staatliche Bauamt Augsburg, und die Ingenieure nun mit dem Denkmalpflegepreis 2020 in Gold ausgezeichnet.

In der Begründung der Jury heißt es (Auszug): "Durch die perfekte Koordination der unterschiedlichen Fachdisziplinen und ein umfangreiches Überwachungskonzept ermöglichte diese behutsame Vorgehensweise den größtmöglichen Erhalt des Originalzustands."

Vier weitere Preisträger aus Schwaben

Neben der Burgkirche in Oberwittelsbach werden in der Kategorie "Öffentliche Bauwerke" die Evangelisch-Lutherische Kirche St. Martin in Memmingen und die König-Ludwig-Brücke in Kempten ausgezeichnet. In der Kategorie "Private Bauwerke" wurden die Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall, die "Alte Spinnerei" in Kempten und das Rainhaus in Lindau prämiert. Vergeben wird der Preis von der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.