Gold für Allgäuer Snowboarderin Selina Jörg bei der WM

Triumph für die Sonthoferin bei der WM in Park City: Bereits in den beiden Qualifikationsläufen erzielte die 31-Jährige in 1:21,28 Minuten die souveräne Gesamt-Bestzeit. Dies ermöglichte ihr bis zum Finale die Wahl des Kurses. Jörg wählte stets blau...

Glücksfarbe: Blau machte Jörg zu Weltmeisterin

Auf dieser Erfolgswelle ritt die Allgäuerin Selina Jörg Runde für Runde weiter über die geliebte Piste: Im Halbfinale setzte sie sich gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch, die sich im "kleinen Finale" die Bronzemedaille sicherte. Im Finale um Gold hatte es Jörg mit der Russin Natalia Sobolewa zu tun, die sich im unteren Teil der Strecke einen kleinen Fehler leistete und der Sonthofenerin damit den Weg zum Sieg ebnete.