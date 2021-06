Landesausstellung: Monarchendämmerung in Regensburg

Neben zwei Original-Kleidern der Kaiserin ist auch die Feile zu sehen, mit der Kaiserin Sisi 1898 ermordet wurde. Eine Zufallstat, sagt Margot Hamm. Ihr Mörder, der italienische Anarchist Luigi Lucheni, habe wahllos ein Mitglied des Hochadels ermorden wollen. Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt "Sisi", spielt eine große Rolle in der Ausstellung.

Bedrückende Abschiedsbriefe

Gleich neben der Feile sind zwei weitere bedrückende Ausstellungsstücke zu sehen. Die Abschiedsbriefe von Elisabeths Sohn Rudolf und seiner Geliebten, die er umbrachte, bevor er sich selbst das Leben nahm. Der Tod des reformbereiten, aber stets vom Vater eingebremsten, Rudolf steht sinnbildlich für die Zeit, in der sich die Monarchien Mitteleuropas am Ende selbst abschaffen.

Krieg und Revolution beenden Epoche

Am Ende fegen Krieg und Revolutionen den Herrschern die Kronen von den Köpfen. In einer sogenannten "Abdankungsgalerie" sind die noch einmal alle zu sehen, die den Thron in den verschiedenen Ländern räumen mussten. "Am Ende hat sich nirgendwo mehr eine Hand gerührt, um zu verhindern, dass ein Monarch abdanken muss. Es hat sich niemand mehr für sie eingesetzt", sagt Hamm.

Die Ausstellung endet dann, wie sie begonnen hat: mit einem Begräbnis. Wieder sind Videoausschnitte an die Wand projiziert, diesmal ist der Sarg von Ludwig III. zu sehen, der 1921 zu Grabe getragen wird. Es ist nur noch ein halbes Staatsbegräbnis. Die Götterdämmerung ist da schon längst vollzogen.

💡 Hintergrund: Das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zeigt die Bayerische Landesaustellung "Götterdämmerung II, die letzten Monarchen" ab heute Abend erstmals in Form eines Führungsmarathons bis in den späten Abend hinein. Die Führungen werden dann am Mittwoch fortgesetzt. Insgesamt ist die Landesausstellung bis zum 16. Januar 2022 zu sehen. Neben einem speziellen Kinderprogramm, durch das unter anderem eine virtuelle Version des ausgestellten Gürteltiers führt, bietet das Haus der Bayerischen Geschichte auch ein spezielles barrierefreies Angebot für sehbehinderte Menschen mit verschiedenen Taststationen an.