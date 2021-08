Gößweinstein: Frau missbraucht Notruf - Fälle häufen sich

Eine 30 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Gößweinstein im Landkreis Forchheim hat am Sonntagnachmittag den Polizeinotruf missbraucht. Wie die Polizei mitteilte, habe sie von einem Mobiltelefon aus die Polizei angerufen und behauptet, mit einem Messer angegriffen zu werden. Danach sei die Verbindung abgebrochen.

Keine Gefahr: Frau aus Gößweinstein erhält Anzeige

Die Beamten verfolgten den Anruf zurück und stellten keine Gefahr fest. Die Anruferin erhält nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Auf Nachfrage des BR teilte ein Polizeisprecher mit, dass es im Jahr 2020 in Oberfranken insgesamt 89 Fälle von Notrufmissbrauch gegeben hat. Das gehe aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor. Für das aktuelle Halbjahr sei mit einer Steigerung dieser Zahl zu rechnen, heißt es weiter. Offizielle Zahlen seien aber noch nicht veröffentlicht.

Bis zu zwei Jahre Haft bei Missbrauch von Notrufen

Der sogenannte Grundtatbestand des Missbrauchs von Notrufen wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe belegt. In schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängt werden. Derart schwere Fälle habe es in den vergangenen Jahren in Oberfranken nicht gegeben, so der Sprecher der Polizei Oberfranken weiter.