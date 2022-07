"Go2Nature" – Jugendliche entdecken Fledermäuse bei LBV-Projekt

Bei dem Jugendprojekt "Go2Nature" des Landesbund für Vogelschutz (LBV) können Jugendliche ab 14 Jahren am Abend ab 21.00 Uhr in der Nähe von Triesdorf im Landkreis Ansbach das nächtliche Leben von Fledermäusen buchstäblich näher beleuchten. Artenkenntnis und Interesse an der Natur zu fördern, ist dabei das Ziel, teilt der LBV mit.

Den Fledermäusen auf der Spur

Experten erklären den jungen Menschen die Lebensweise der Fledermäuse und stellen einzelne Arten vor. Anschließend wollen sie mit unterschiedlichen Methoden herausfinden, welche Arten am Abend unterwegs sind. Fledermäuse orientieren sich in der Nacht mittels Echolotung. Der sogenannte Bat-Detektor (engl. für Fledermaus-Detektor) zeigt dabei die verschiedenen, artspezifischen Frequenzen der Fledermaus-Ultraschalllaute an.

Arten und Artenkenner vom Aussterben bedroht

"Go2Nature" ist ein landkreisübergreifendes Jugendprojekt der LBV-Kreisgruppen Ansbach, Roth-Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen, um interessierte Jugendliche wieder an die Natur heranzuführen. Wie der LBV schreibt, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2021, dass "nicht nur unsere Arten, sondern auch die Artenkenner selbst vom Aussterben bedroht" sind.

Fledermäuse, Frösche, Seeadler und Biber auf dem Programm

Im Mai startete das Projekt mit der Veranstaltung "Nachts in der Kiesgrube" zum Lauschen des "Frühjahrskonzerts" der Frösche und Kröten. Seeadlerbeobachtung oder Biberkartierung sind weitere Veranstaltungen im Rahmen des Projekts.

Interessierte können sich per E-Mail beim LBV anmelden. Start ist um 21.00 Uhr, voraussichtlich bis 23.00 Uhr dauert die Veranstaltung. Informationen zum Lageplan und zur Anmeldung sind auf der Homepage des Projekts zu finden.