Go-Ahead mit Anlaufschwierigkeiten auf Bahnstrecken in Schwaben

Nach den Anlaufschwierigkeiten des Eisenbahnunternehmens "Go-Ahead Bayern" auf Regionalstrecken in Schwaben am Sonntag gab es auch am Dienstag noch Störungen an manchen Zügen, Verspätungen, auch Ausfälle. Manche Tür hat geklemmt, manche Toilette gestreikt, und die Fahrgastinformation hat nicht reibungslos funktioniert.

Go-Ahead will Probleme lösen

Das Unternehmen sei dabei, ein Problem nach dem anderen abzuarbeiten, sagt "Go-Ahead" Bayern-Sprecher Winfried Karg. Dazu zählen z.B. falsche Informationen über Zugverbindungen auf Handys, in Zügen und auf Bahnhöfen. Sie wurden verursacht durch Fehler bei der Einspeisung von Datensätzen in das System des Europäischen Fahrgast-Informationszentrums. "Go-Ahead" hat mittlerweile neue Daten eingegeben und hofft nun, dass bis Ende der Woche alle Auskünfte korrekt wiedergegeben werden.

Arbeiten an Toiletten und Zugtüren laufen

Auch die "Kinderkrankheiten" bei den neuen 56 Triebzügen sollen beseitigt werden: Laut Karg sind Spezialisten und Mechaniker der Hersteller-Firmen vor Ort und justieren nach – richten WC-Spülungen, die unter Simulationsbedingungen funktioniert hätten, und Türen, die bei Minustemperaturen plötzlich klemmten.

Noch fehlt die Routine

Im neuen Team müssten sich außerdem Abläufe einspielen, heißt es von "Go Ahead": Dem Personal fehle es noch an Routine. Machtlos bleibt das Unternehmen bei Signalstörungen – wie am Montag bei Meitingen, bei defekten Stellwerken – wie am Sonntag in Ulm – und bei belegten Gleisen. Dafür ist die Konkurrenz zuständig – die Deutsche Bahn.