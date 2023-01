Go-Ahead in Augsburg: So lief der Schulstart nach den Ferien

06.30 Uhr, Montagmorgen. Nieselregen und wenige Grad über Null auf dem Bahnsteig in Mering. Der Bahnhalt liegt an der Pendelstrecke Augsburg - München und ist werktags stark frequentiert. Nach den Ferien gesellen sich zu den Berufspendlerinnen und -pendlern wieder diejenigen, die mit dem Zug zur Schule fahren. Sie alle beschäftigt dieselbe Frage: Schafft es der neue Betreiber der Bahnstrecke Go-Ahead, einen zuverlässigen Fahrplan zu liefern?

Pendlerin: "Man kann sich nicht drauf einstellen"

Viele Fahrgäste stehen mit dem Smartphone am Gleis, der Blick wandert zwischen Display und Anzeigetafel hin und her. Fährt der Zug nun oder fährt er nicht? "Man kann sich nie drauf einstellen, wann man in der Arbeit ist oder ob's mal wieder länger dauert", beschreibt eine Pendlerin ihre Situation.

Einer, der sich den Bahnverkehr rund um Augsburg an diesem Tag besonders genau anschaut, ist Jörg Lange, Pressesprecher vom Fahrgastverband Pro Bahn: "Der Zug fährt zwar pünktlich in Augsburg ein, kommt dort aber nur mit Verspätung los." Fünf bis zehn Minuten sind es beim betreffenden Zug, allerdings habe es das früher auch schon gegeben, so Lange.

Fahrgastverband: Verspätung "streckenüblich"

Um 07.05 Uhr ist es soweit: Der angekündigte Zug fährt ein, zehn Minuten Verspätung sind es unterm Strich geworden. Auf jeden Fall deutlich besser als vor Weihnachten, das vorläufige Fazit vom Fahrgastverband. Die Verspätung liege im "streckenüblichen Rahmen".

Bei den Fahrgästen kommen die neuen Züge gut an, mit denen Go-Ahead auf den Strecken unterwegs ist. Die Zugführer und das Personal an Bord sei sehr bemüht, beschreibt ein Fahrgast seinen Eindruck. "Die Züge sind deutlich angenehmer als vorher", schildert ein anderer.

Aus technischer Perspektive betrachtet hatten die Züge im Dezember massive Probleme mit dem Kälteeinbruch gehabt. Über die Hälfte der Fahrzeuge war nicht einsatzfähig, inzwischen sind laut Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini "fast alle" wieder im Betrieb.

Wintereinbruch: Fabrikneue Züge von Go Ahead versagen

Nicht lange vor dem Wintereinbruch erst hatte Go-Ahead die Strecken rund um Augsburg übernommen, mit fabrikneuen Zügen vom Hersteller Siemens. Der Start lief allerdings denkbar schlecht. Amini beschreibt die Kombination aus technischen Mängeln und besonderen Wetterverhältnissen als "unglückliche Umstände": "Jetzt muss man sagen: Wir - und auch Siemens - haben an der Stelle Pech gehabt."

Neben technischen Herausforderungen ist die gesamte Branche von einem weiteren Problem betroffen: Wegen Personalmangel kann auch Go-Ahead noch nicht auf allen Strecken den vollen Takt anbieten. Zum Fahrplanwechsel im Sommer soll allerdings aufgestockt werden. Bis dahin hat sich der Bahnbetreiber vor allem das eigene Image zur Hausaufgabe gemacht: "Ich hoffe, wir können durch gute Leistung zeigen, dass es ein einmaliges Fahrzeug-Thema war", sagte Geschäftsführer Fabian Amini.