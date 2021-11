Gnadenhof vor dem Aus – wohin mit 200 kranken Tieren?

"Ich weiß wirklich nicht, wohin wir sie alle bringen sollten", sagt Eveline Treischl. Sie leitet den Lebenshof "Unsere Zickenfarm" bei Bad Grönenbach. Kälber, Ziegen, Schafe, Katzen oder auch Ponys leben hier auf einem alten Bauernhof in der Zeller Einöde. Die Frage ist, wie lange noch. Treischl und mit ihr alle Tiere sollen den Hof verlassen, der Eigentümer hat den Mietvertrag gekündigt. "Er will hier Ferienwohnungen anbieten", sagt Treischl. Für die Betreiberin des Gnadenhofs ist das ein gewaltiges Problem.

Tiere haben sich an Umfeld gewöhnt

Einerseits sind die gehandicapten Tiere an das Umfeld gewöhnt, wie die Ziege, der ihr Vorbesitzer beide Vorderbeine gebrochen hat oder das blinde Schaf, das seine Wege kennt. Andererseits hatten Treischl und ihre Helferinnen und Helfer vieles am Hof umgebaut und wärmegedämmt – so, dass es eben passt für die behinderten oder kranken Vierbeiner. Dass diese Arbeit wohl umsonst war, ärgert Treischl. Doch noch viel mehr sorgt sie sich, wer sie in Zukunft unterstützen wird.

Veterinäre und Bauern halfen auf dem Hof mit

Bislang arbeiten mehrere Landwirte aus Bad Grönenbach auf dem Hof mit, bringen Heu, lassen das Vieh auf ihren Flächen grasen, helfen beim Ausmisten oder fahren die Tiere mit dem Anhänger in die Tierklinik. "Auch die Veterinäre hier sind großartig und kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit, so etwas würden wir sicher nicht mehr finden", sagt Treischl. Sie fürchtet nun, dass sie dieses Netzwerk verlieren könnte. Denn einen freien Hof in der näheren Umgebung hat sie bis jetzt nicht gefunden, trotz monatelanger Suche samt Kleinanzeigen in der Lokalzeitung.

Rechtlich keine Aussicht auf Erfolg

Rein rechtlich sind Eveline Treischl die Hände gebunden. Nach einem Prozess am Amtsgericht Memmingen im Mai dieses Jahres war klar: Sie muss den Hof verlassen. "So etwas wie soziale Härtefälle beim Mietrecht gibt es hier nicht", erklärt Reiner Egger, Pressesprecher und Direktor des Amtsgerichts. Er verweist darauf, dass der Vertrag insgesamt eher allgemein gehalten war. Die Räumung kann Treischl nun allenfalls noch hinauszögern. Ursprünglich hatte sie sich mit dem Vermieter geeinigt, dass sie bis Ende des Jahres den Hof verlassen wird. Doch damals war die schwierige Suche noch nicht absehbar, sagt Treischl.

Viele Tiere müssten wohl eingeschläfert werden

Dass es mit dem Vermieter doch noch zu einer Einigung kommt, hält sie für unwahrscheinlich. Er lehne das Gespräch ab und war auch für den BR nicht erreichbar. Wie es nun weitergeht, wenn ab Januar die Räumung droht, wollen sich die Helfer nicht ausmalen. "Es sind so viele Tiere, da kann man nicht sagen, ach nehmt doch mal ein paar", sagt Gabriele Beck. Die Hoffnung wollen die Mitarbeiter am Gnadenhof aber nicht aufgeben. Denn zu viel steht auf dem Spiel. Wahrscheinlich müssten viele betreuungsbedürftige Tiere eingeschläfert werden.