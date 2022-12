Glyphosat-Verlängerung in der EU – Was das bedeutet

Die Europäische Kommission hat entschieden, die Zulassung für den Wirkstoff Glyphosat bis zum 15. Dezember 2023 zu verlängern. Diese Entscheidung hat die Brüsseler Behörde jetzt getroffen, da im Oktober die Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) und im entsprechenden Berufungsausschuss das notwendige Quorum für eine qualifizierte Mehrheit oder gegen eine erneute Zulassung nicht herstellen konnten. Deutschland hatte sich bei beiden Abstimmungen enthalten.

Wie geht es weiter?

Die aktuelle Zulassung für den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat in Unkrautvernichtungsmitteln wird deshalb um ein Jahr verlängert. Die zuständige Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA braucht mehr Zeit, um eine fundierte Stellungnahme zu Glyphosat abzugeben.

Eine öffentliche Konsultation der EFSA von vergangenem Jahr zeigte nämlich, dass der Diskussionsbedarf zu dem Herbizid immer noch riesig ist. Zur wissenschaftlichen Bewertung von Glyphosat erreichten die Behörde dabei mehr Kommentare und Beiträge als jemals zuvor. Daraus ist ein Dossier von rund 3.000 Seiten entstanden, das die EFSA dabei ist, auszuwerten. Die neue Beurteilung kommt voraussichtlich im Juli 2023. Erst danach kann laut Kommission eine längerfristige Entscheidung zum Einsatz von Glyphosat getroffen werden.

Ampel hält an Glyphosat-Verbot ab 2024 fest

Auch Deutschland ist an die Entscheidung der EU gebunden und wird die bestehenden Regelungen zu Glyphosat für zunächst ein Jahr verlängern. Ziel der Bundesregierung bleibt aber, den Wirkstoff ab Anfang 2024 komplett zu verbieten. So ist es im Koalitionsvertrag vereinbart und daran werde festgehalten, heißt es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Über das weitere Vorgehen werde dann "je nach Entwicklung" auf EU-Ebene zu entscheiden sein.

Glyphosat bleibt umstritten

Totalherbizide wie zum Beispiel Roundup enthalten den chemischen Wirkstoff Glyphosat. Alle grünen Pflanzenteile werden abgetötet, die damit in Kontakt kommen. Totalherbizide sind die in Deutschland und weltweit am häufigsten eingesetzten Herbizide. Landwirtinnen und Landwirte behandeln ihre Felder meistens vor der Aussaat damit. So können sie Unkräuter oder über den Winter nicht abgestorbene Zwischenfrüchte komplett beseitigen, um dann gewünschte Kulturen wie Weizen, Raps oder Kartoffeln anzubauen. Der Boden muss also nicht umgepflügt werden.

Seit langem gibt es hitzige Debatten um Glyphosat. Der Wirkstoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein, wobei der Hersteller Bayer (vormals Monsanto) diese Kritik strikt zurückweist. Naturschützer betonen die Folgen für den Artenschutz: Weil das Herbizid alle Kräuter und Gräser auf Ackerflächen vernichtet, verschwinden auch Nahrungsquellen für Insekten und Vögeln.