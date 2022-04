Glyphosat-Freigabe in Kritik - Kehrtwende bei Goldsteig?

Die Molkerei Goldsteig in Cham denkt über eine Rücknahme oder Abänderung der umstrittenen Glyphosat-Freigabe nach. Das hat ein Molkerei-Sprecher dem BR auf Anfrage mitgeteilt. Spätestens Ende dieser Woche soll eine Entscheidung fallen. Weitere Details nannte der Sprecher jedoch nicht, da erst die Landwirte über mögliche Änderungen informiert werden sollen.

Rücknahme des Glyphosat-Verbots

Eigentlich hatte Goldsteig seinen Milchlieferanten schon vor vier Jahren den Einsatz des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels untersagt. Doch am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass das Unternehmen den Bauern den Einsatz von Glyphosat nun doch wieder vorübergehend erlauben will. Die Molkerei begründete die Entscheidung damit, die Bauern durch die Freigabe des verhältnismäßig günstigen Pflanzengiftes entlasten zu wollen, da durch den Ukraine-Krieg die Kosten für Futter- und Düngemittel gestiegen sind. Goldsteig wird nach eigenen Angaben von 2.650 Milchbauern aus der Region Bayerischer Wald und aus dem Nachbarland Tschechien beliefert.

Naturschützer, Verbraucher und Landwirte erbost

Wegen dieser Freigabe hagelte es Kritik von Verbrauchern, dem Bund Naturschutz, aber auch von Seiten der Landwirte. Zum Beispiel Milchbauer Josef Hackl aus Kirchberg im Wald im Landkreis Regen. Er liefert seine Milch an Goldsteig und fordert, dass die Entscheidung zurückgenommen wird. Er steht im Austausch mit Berufskollegen und schätzt, dass die Mehrheit der Bauern, die Goldsteig beliefern, gegen die Glyphosat-Freigabe ist. "Dadurch wird das Vertrauen der Verbraucher zerstört", erklärte er dem BR.

Bauern proben den Aufstand

Hackl und seine Kollegen fürchten, dass die Glyphosat-Freigabe ein schlechtes Bild auf die Landwirte wirft und, dass Verbraucher Goldsteig-Produkte boykottieren könnten.

"Wir brauchen Glyphosat nicht mehr!" Josef Hackl, Landwirt und Goldsteig-Lieferant.

Sollte Goldsteig Ende dieser Woche die Glyphosat-Freigabe nicht zurücknehmen, will Hackl eine außerordentliche Mitgliederversammlung organisieren, die dann über die Freigabe abstimmen soll. Als Genossenschaft müsse sich Goldsteig dann an die Entscheidung der Mitgliederversammlung halten, so Hackl. Er ist sich sicher, dass die meisten Mitglieder gegen die Glyphosat-Freigabe sind.

Viel Kritik an Glyphosat

Glyphosathaltige Mittel sollen als Totalherbizid nahezu alle Pflanzen vernichten. Gegner des Mittels kritisieren, dass Insekten deshalb weniger Nahrung finden, wodurch wiederum Fledermaus- und Vogelpopulationen zurückgehen. Beim Einsatz von Glyphosat besteht die Gefahr, dass dadurch Gewässer verunreinigt werden. Das Mittel steht außerdem im Verdacht, krebserregend zu sein.