Glühwürmchen: Leuchtende Stars der Sommernächte

"Wer hat denn alles schon einmal ein Glühwürmchen gesehen?" Fast alle Hände der 13 Kinder im grünen Klassenzimmer der LBV-Ökostation in Helmbrechts schnellen in die Höhe. "Das waren so kleine leuchtende Punkte, abends, in einer Hecke" erinnert sich Amelie. Auf die Nachfrage von Umweltpädagogin Birgit Schreier, wie genau die Tierchen aussehen, weiß allerdings keiner so recht eine Antwort. Und genau das – samt Lebenskreislauf des Glühwürmchens – will die Umweltpädagogin gemeinsam mit Bundesfreiwilligendienstlerin Hannah Seiler den Kindern spielerisch beibringen.

Glühwürmchen: Kein Wurm, der glüht

Das Glühwürmchen ist weder ein Wurm, noch glüht er. Das ist gleich die erste Erkenntnis für alle. Vielmehr handelt es sich um einen Käfer, der leuchtet. Oft wird das Glühwürmchen auch "Johanniskäfer" genannt. Damit die Kinder sich die Insekten besser vorstellen können, zeigt ihnen Birgit Schreier Bilder. Das Weibchen ist etwa zehn Millimeter groß. Mit seiner gelblich-weißen Farbe und dem larvenartigen Aussehen erinnert es tatsächlich an einen Wurm. Es hat nur winzige Flügelstummel und ist daher flugunfähig. Das Männchen ist dunkelbraun-rot. Mit acht Millimetern zwar kleiner als das Weibchen, aber es kann fliegen und hat sehr große Augen. Beide haben Lichtorgane an der Bauchseite. "Damit machen sie ihr Licht selbst – ganz ohne Batterie." Ein Phänomen, das auch für die Wissenschaft spannend ist.

Ein Leben für die Liebe – unter Zeitdruck

"Es ist ein Leben für die Liebe", sagt Birgit Schreier mit einem Schmunzeln. Erst wird drei Jahre als Larve gefressen was das Zeug hält. Und zwar Schnecken – mit oder ohne Haus. Das sorgt für große Augen bei den Kindern und macht das Glühwürmchen auch in den heimischen Gärten sehr beliebt. Wer sich auf die Suche nach ihnen macht, kann die Schleimspur der Schnecken verfolgen und wird eventuell fündig. Auch die Kindergruppe macht sich mit der Umweltpädagogin auf dem Gelände der Ökostation auf die Suche. Gefunden wird von den kleinen Entdeckern jede Menge und unter kleinen Mikroskop-Gläsern genau untersucht – ein Glühwürmchen ist allerdings nicht dabei. "Macht nichts", sagt Sina, "ist auch so super spannend!"

Ist die Larve groß genug, verpuppt sie sich und wird zum Käfer. Der verliert sein Beißwerkzeug – aber definitiv keine Zeit. Denn das Glühwürmchen hat nur wenige Tage, um sich fortzupflanzen, danach sterben beide. "Maximal drei Wochen sind es, bis dahin muss das Männchen ein Weibchen gefunden haben", so Schreier.

Kommunikation: Magisches Leuchten in der Nacht

Die Kommunikation klappt über Lichtsignale. Dieses Leuchten ist vor allem in warmen Sommernächten zu beobachten. Das Weibchen bleibt an einer gut sichtbaren Stelle am Boden und zeigt mit dem Leuchten, dass es paarungsbereit ist. So findet es das Männchen. Um das den Kindern zu verbildlichen hat Birgit Schreier eine Stirnlampe und übt mit ihnen Leuchtsignale. Das Männchen stirbt kurz nach der Paarung, bevor auch das Weibchen stirbt legt es bis zu 100 Eier ab. "Dann heißt es: Bühne frei für die nächste Glühwürmchen-Generation", so Hannah Seiler.

Weniger Licht im Garten hilft

Scheinwerfer, Straßenlaternen und auch Beleuchtung im Garten gefährdet die Paarungszeit der Glühwürmchen. Der Tipp der Umweltpädagogin: abends einfach mal das Licht ausschalten im Garten, zumindest zwischen 22 und 24 Uhr. "Viele wissen gar nicht, dass sie Glühwürmchen bei sich haben", so die Umweltpädagogin. Auch Steinhäufen oder Totholz im Garten können den Leuchtkäfern helfen.

"Die Glühwürmchen haben keinen Kalender, aber so ab dem 21. Juni sind sie meistens zu sehen bis in den August hinein", so Schreier. Wer Glühwürmchen in der Region entdeckt, darf das gerne den Ökostationen des LBV melden. 13 werden in den kommenden Tagen schon zu sehen sein. Das sind dann allerdings die von den Kindern am "Glühwürmchentag" selbst gebastelten Laternen.