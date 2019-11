21.11.2019, 07:09 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Glühweinduft in Lindau: Hafenweihnacht beginnt

Liebevoll geschmückte Stände, dahinter der Bodensee und in der Ferne schneebedeckte Berge: Der Lindauer Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten des Landes. Am Donnerstag geht es los - bis Mitte Dezember duftet es am Hafen nach Mandeln und Glühwein.