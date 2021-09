Glückstour: Spendenaktion der Schornsteinfeger startet im Allgäu

Insgesamt zwei Millionen Euro haben die symbolträchtigen Spendensammler in ihrer traditionell schwarzen Arbeitskleidung gesammelt. Weil sie landläufig als Glückssymbol gelten, heißt die Aktion "Glückstour". Das Geld soll am Ende an schwerst- und krebskranke Kinder gehen.

Unterwegs bis zum 14. September

Gesammelt wird auf dem Fahrrad, gestartet sind die Schornsteinfeger dieses Jahr in Dietmannsried im Oberallgäu. Dort konnten sie bereits Spenden an regionale Vereine und Initiativen übergeben. Bis zum 14. September sind die Spendensammler in Richtung Mainz unterwegs. Stationen sind in Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Kaiserslautern, Trier und Zell (an der Mosel). Die Glückstour zählt zu den größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland.