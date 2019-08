Glücksspiel: Kein Losverkauf an Kinder beim Dachauer Volksfest

Die Stadt Dachau darf beim Volksfest ihre Glückshafen-Lose nicht mehr an Minderjährige verkaufen. Kinder und Jugendliche dürfen die Lose nur noch ziehen, bezahlen muss aber ein volljähriger Begleiter. Das hat ein Sprecher der Stadt dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

Nur unter diesen Bedingungen habe die Regierung von Oberbayern die Genehmigung für den städtischen Glückshafen erteilt, denn es handle sich dabei um Glücksspiel. Die Antwort auf eine BR-Anfrage an die Bezirksregierung, inwieweit die Regelung auch für andere Volksfeste in Oberbayern relevant werden könnte, steht zur Stunde noch aus.

Das Dachauer Volksfest gehört zu den größten in Oberbayern und beginnt am kommenden Wochenende. Den Glückshafen gibt es dort bereits seit 1894 – also seit 125 Jahren.

OB Hartmann: Öffentliche Hand macht sich lächerlich

Das Verbot, Lose an Minderjährige zu verkaufen, kann Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) nicht nachvollziehen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass von unserem Glückshafen schon mal ein Kind glücksspielsüchtig geworden ist." Mit solchen Regelungen gebe sich die öffentliche Hand immer mehr der Lächerlichkeit preis.

Losverkauf für soziale Zwecke

Die Erlöse des städtischen Losverkaufs beliefen sich in den vergangenen beiden Jahren auf jeweils 74.000 Euro. Damit müssen auch Unkosten gedeckt werden. Am Ende gingen 29.000 Euro an die Bürgerspitalstiftung, jeweils 10.000 Euro an bedürftige Dachauer und in die Stiftungsrücklagen sowie 9.000 Euro an karitative Verbände.

Andere Bestimmungen beim Roten Kreuz

An den letzten beiden Volksfesttagen übernimmt immer das BRK den Losverkauf. In diesem Fall gelten offenbar andere Bestimmungen. Ausschlaggebend sind nach Aussagen des Stadtsprechers wohl die niedrigeren Einnahmen. Sie liegen unter 40.000 Euro.