Glücksgefühle am Morgen: Frühschwimmen in Donauwörth

Um 6 Uhr am Morgen öffnet das Freibad am Schellenberg in Donauwörth seine Tore. Drei Mal pro Woche haben Frühschwimmer dann die Möglichkeit, schon in aller Frühe ihre Bahnen zu ziehen. Die erste, die heute vor dem Kassenhäuschen steht, ist Karin aus Donauwörth. Sie will einen Kilometer schwimmen und schätzt vor allem die Möglichkeit, so früh die Natur noch ungestört genießen zu können.

Begeisterung für das Frühschwimmen

Um viertel nach 6 sind bereits einige Schwimmer im Wasser. Einer von ihnen ist Siggi aus Harburg, der meint: "Wenn ich morgens zu Schwimmen gehe, beginnt der Tag ganz anders." Er hätte auch noch eine halbe Stunde oder länger im Bett bleiben können, aber besser fühlt er sich, wenn er morgens eine Runde schwimmen geht. Für Silvia aus Donauwörth ist auch die besondere Stimmung, die sie morgens ins Freibad zieht: "Wenn nach dem Kraulen auftauche und in die Sonne schaue, das ist das so schön. Das sind solche Glücksgefühle". Das Freibad am Schellenberg liegt oberhalb der Stadt. Vom Schwimmerbecken hat man einen perfekten Blick auf Donauwörth, das morgens in der Sonne golden leuchtet.

Morgens kommen vor allem sportliche Badegäste

Um die Uhrzeit ist nur das Schwimmerbecken geöffnet. Denn wer so früh morgens kommt, ist nicht zum Planschen da, erklärt Bademeister Robert Blaschek. Die meisten Gäste würden vor der Arbeit kommen, um ihre Bahnen zu schwimmen und dementsprechend wenig Zeit haben, sich auf der Liegewiese auszuruhen, meint Blaschek.

Karen, die heute Morgen als erstes vor dem Schwimmbad stand, hat um halb 7 Uhr bereits ihr Ziel erreicht und ist einen Kilometer geschwommen. Sie resümiert: "Das Wasser war perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt. Ich war fast alleine. Was kann man Schöneres haben?"

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!