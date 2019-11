Glücksatlas: Franken zufriedener als der Rest Bayerns

Auch der Süden Bayerns liegt auf der Zufriedenheitsskala meist über dem Regionen-Durchschnitt. Besonders beim Thema Gesundheit zeigt sich der "Süd-Bayer" sehr zufrieden, was auf die bundesweit niedrigste Pflegequote sowie einen geringen Anteil an gesundheitlich beeinträchtigten Personen zurückzuführen ist. Franken und Bayern-Süd können außerdem die höchsten verfügbaren Einkommen Deutschlands aufweisen, was sich auch auf die Zufriedenheit auswirkt.