Glücklich zurück in Erlangen: Ingenieur aus Haft entlassen

Bei einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstagvormittag (10.12.20) sagte der Familienvater: "Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein, brauche jetzt aber Zeit, um meine Gedanken zu sortieren." Rund 22 Monate war er in Kamerun in Haft.

Corona-Quarantäne und psychologische Hilfe

Zunächst hat sich der Siemens-Ingenieur in Erlangen nach seiner Rückkehr in häusliche Quarantäne begeben. Es werde sich aber darum gekümmert, dass er medizinische und psychologische Betreuung bekomme, so der Erlanger Stadtrat José Luis Ortega Lleras (SPD), der sich seit der Inhaftierung von Wilfried Siewe für dessen Freilassung eingesetzt hatte.

Behutsam wieder eingewöhnen

Auch Layoko Siewe ist überglücklich, dass ihr Mann wieder zurück in Deutschland ist und bei ihr und den beiden Kindern. Ihr Mann habe eine schwere Zeit hinter sich und müsse sich zum Beispiel auch erst wieder daran gewöhnen, in einem richtigen Bett zu schlafen, sagte seine Ehefrau.

Verkürzte Haft und Heimkehr nach Erlangen

Wilfried Siewe war im Februar 2019 bei einer Urlaubsreise mit der Familie in Kamerun festgenommen worden. Die Behörden warfen ihm politischen Aktivismus vor, weil er Gebäude fotografiert hatte. Nachdem die Vorwürfe fallen gelassen wurden, wurde er wegen einer angeblichen Teilnahme an einer Gefängnisrevolte zu drei Jahren Haft verurteilt. In einem Berufungsverfahren wurde die Strafe dann auf 16 Monate verkürzt. So konnte Wilfried Siewe Anfang Dezember aus dem Gefängnis entlassen werden und trat unmittelbar danach die Heimreise nach Erlangen an.