Runder Tisch zum Artenschutz: Das ist Glücks Plan

Die Gespräche zum Artenschutz in Bayern sollen weitergehen, sagte der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück (CSU) nach der dreistündigen Gesprächsrunde in der Staatskanzlei. Er wolle in den nächsten zwei bis drei Wochen Einzelgespräche mit den Verbandsvertretern führen. Zusätzlich sollen sich Arbeitsgruppen damit befassen, wie die Landwirtschaft und die Kommunen mehr für den Artenschutz tun können.

Bauernverbandspräsident: Geht um gemeinsame Lösung

Auch Privatleute, Kommunen und die Kirchen müssten den Artenschutz bei ihren Flächen ernster nehmen, erst danach sehe er die Landwirtschaft in der Pflicht, so Glück. Mit Blick auf das enge Zeitfenster für die Beratungen betonte der ehemalige Landtagspräsident, dass Zeitdruck auch positiv sei, da dann ergebnisorientierter beraten werde.

Bauernverbandspräsident Walter Heidl signalisierte Gesprächsbereitschaft. Er machte aber auch deutlich, dass es um eine gemeinsame Lösung gehe.

Söder: Verfahren eine Form kooperativer Demokratie

Auf Einladung von Ministerpräsident Markus Söder hatten sich erstmals Vertreter aus Politik, Gesellschaft und von Verbänden getroffen, um über eine Strategie für mehr Artenschutz zu beraten. Anlass ist das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" für mehr Artenvielfalt.

Fast 1,75 Millionen Menschen forderten darin mit ihren Unterschriften einen stärkeren Natur- und Artenschutz in Bayern - oftmals mit direkten Konsequenzen für Landwirte. Der Bayerische Landtag könnte den im Volksbegehren enthaltenen Gesetzentwurf verabschieden. Da am Runden Tisch aber ein neuer Gesetzentwurf erarbeitet werden soll, müssen die Bürger bei einem Volksentscheid im Herbst zwischen den dann zwei Gesetzentwürfen auswählen.

Söder nannte das Verfahren eine Form der kooperativen Demokratie. Es bräuchte einen neuen Gesellschaftsvertrag. Ziel sei es zu überlegen, was auch über Bayern hinaus besser gemacht werden könne, um einen fairen, praxisgerechten und auch finanzierbaren Artenschutz zu realisieren: "Ich habe viel positive Energie gespürt und viel fachliche Kompetenz."

Ganz Deutschland, so Söder, schaue darauf, was in Bayern für den Artenschutz auf die Beine gestellt werden könne. "Wir nehmen das Volksbegehren sehr ernst. Das Anliegen ist auch unser Anliegen", sagte Söder.

Hartmann: Belange der Insekten müssen berücksichtigt werden

Die Beauftragte des Volksbegehrens, Agnes Becker von der ÖDP, regte eine Diskussion über Artenschutz an. Der Gesetzentwurf sei aber der Maßstab. Die Initiatoren würden nicht dahinter zurückgehen. Sollte die Staatsregierung über die dort genannten Punkte hinausgehen wollen und etwa durch die Kommunen und Bistümer mehr Artenschutz anstreben, sei dies toll und sehr willkommen. Bislang halte sich ihr Optimismus aber in Grenzen, da die Regierung nur sehr vage Ankündigungen gemacht habe, sagte Becker.

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärte, für einen erfolgreichen Artenschutz in Bayern müssten die Landwirte zwingend mit ins Boot geholt werden. Obwohl der Gesetzentwurf die untere Messlatte sei, seien dort genannte Punkte wie der bayernweit verbindliche Termin zum Walzen der Felder am 15. März natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern müssten sich an der praktischen Arbeit orientieren. Entscheidend sei aber, dass dabei auch auf die Belange der Insekten Rücksicht genommen werde.