Glück mahnt CSU zur Erneuerung

Alois Glück hat die Führung seiner Partei ermahnt, sich nicht zu viel Zeit mit der Erneuerung zu lassen. In der radioWelt auf Bayern 2 sagte er im Hinblick darauf, dass Parteichef Horst Seehofer einen Rücktritt derzeit ablehnt: "Das ist natürlich etwas, was man nicht einfach auf Dauer so stehen lassen kann."

Glück sagte, er habe Verständnis dafür, dass man jetzt vor allem die Handlungsfähigkeit betone.

"Wenn das aber dazu führt, dass jetzt mehr oder minder doch auf Zeit gespielt wird, dann kann das nur entweder zu einer Explosion in der Partei führen oder zum Niedergang der Partei."

"Debatten- und Diskussionskultur ändern"

Der langjährige CSU-Politiker sieht dringenden Aufarbeitungsbedarf, um die CSU in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Die Partei müsse wieder eine andere Debatten- und Diskussionskultur entwickeln.

"Es gab wohl zu sehr eine Entwicklung in den Gremien nach dem Prinzip 'Wir erwarten Gefolgschaft'. Die gegenwärtigen Führungsspitzen verkörpern einen Teil der CSU, aber die Bandbreite der Partei, die früher durch eine Vielzahl von Persönlichkeiten vermittelt wurde, ist ja gar nicht mehr wahrnehmbar."

"CSU thematisch verengt"

Das schlechte Wahlergebnis sei Ausdruck einer längeren Entwicklung, betonte Alois Glück. "Beispielsweise, dass die Partei zunehmend in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen nicht mehr präsent ist, dass sie sich thematisch verengt hat", so Glück

"Nur wenn man da ganz tief schürft, gibt es eine Chance für die Partei für eine gute Zukunft."

Wenn das nicht geschehe, dann könnte nach Glücks Einschätzung die CSU einen ähnlichen Weg gehen wie die CDU in Baden-Württemberg.

"Ich habe schon den Eindruck, dass zu viele bei uns in der Partei, auch bei den Führenden, nach wie vor in ihren geschlossenen Denkwelten sind und das nicht richtig sehen wollen."

Zu einer möglichen Koalition der CSU mit den Freien Wählern sagte Glück: "Es ist in jedem Fall die einfachere Option, ob es auf Dauer die bessere Option ist?" Eine Koalition mit den Grünen sei aber sowohl in Teilen der CSU als auch der Grünen schwer zu vermitteln. Der ehemalige Landtagspräsident sieht für die Grünen in der Opposition große Chancen.

"Die Grünen bekommen möglicherweise in der Opposition eine viel interessantere Rolle, denn sie sind jetzt die größte Oppositionspartei. Sie sind gewissermaßen die unmittelbaren Akteure gegenüber der Regierung, die in der Konstellation CSU-Freie Wähler einige Themen nicht so aufgreifen kann, die dringend notwendig wären."