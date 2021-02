Glück: Kulmbacherin gewinnt mit einem Los doppelt im Lotto

Eine Frau aus dem Raum Kulmbach hat mit nur einem Spielschein gleich doppelt im Lotto gewonnen. Wie Lotto Bayern auf Nachfrage des BR mitteilt, gelang einer 53 Jahre alten Frau im Januar ein Treffer, wie er sich zuletzt vor zehn Jahren zugetragen habe.

Lottoschein zu früh verlängert und so doppelt gespielt

Die Angestellte habe im Dezember einen Schein ausgefüllt, mit dem sie fünf Wochen lang an der Samstagsziehung der Lottozahlen sowie an den Spielen Super 6 und Spiel 77 teilnahm. Diesen Schein habe die Frau Mitte Januar um weitere fünf Wochen verlängert, allerdings eine Woche früher als nötig. In den Augen von Lotto Bayern nahm sie daher am 16. Januar sowohl mit dem alten als auch mit dem verlängerten Schein an der Gewinnziehung teil.

155.000 Euro Gewinn beim Spiel 77

Da Zahlen ihres Lottoscheins beim Spiel 77 gezogen wurden, gewann sie so mit einem Einsatz von 17,10 Euro insgesamt rund 155.000 Euro. Angaben von Lotto Bayern zufolge habe die 53-Jährige überhaupt erst zum zweiten Mal in ihrem Leben an einer Lottoziehung teilgenommen. Ein vergleichbarer Fall habe sich zuletzt vor rund zehn Jahren ereignet. Damals habe eine Frau aus München mit einem Schein doppelt an einer Auslosung teilgenommen und im Gewinnspiel Glücksspirale insgesamt 4,2 Millionen Euro gewonnen.