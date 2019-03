Glück kann man lernen – in einer Kemptener Schule

Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Diese Erkenntnis soll der Weltglückstag bringen. Längst verstanden haben das die Sechstklässler der Astrid-Lindgren-Förderschule in Kempten. Einmal die Woche haben sie Glücksunterricht.

Schüler berichten von ihren Glücksmomenten

Der Unterricht beginnt normalerweise mit einer Erzählrunde. Die acht Schüler der sechsten Klasse sitzen dabei im Stuhlkreis und erzählen von ihren neuesten Glücksmomenten. Keine großen Ereignisse sind das, sondern Besuche bei Verwandten oder Geburtstagsfeiern.

Lebensglück selbst beeinflussen

Eine Doppelstunde lang beschäftigen sich die Schüler dann mit dem Thema Glück. Sie lernen dabei, wie sie gut mit Freunden umgehen, welche Stärken und Gefühle sie haben. Denn das ist das Wichtigste beim Glücksunterricht: Dass die Kinder ihre eigenen Stärken kennenlernen und wissen, was ihnen guttut. Das hilft laut Lehrerin Kathrin Leiter auch an Tagen, an denen man in den Seilen hängt und nur die negativen Dinge sieht.

"Trotzdem kann man für sein Lebensglück ein Stück weit selbst sorgen und das finde ich irgendwie das Schöne am Schulfach Glück, dass die Kinder üben können: Wie kann ich denn dafür Sorge tragen, dass ich selbst glücklich bin?" Lehrerin Kathrin Leiter

Unterricht für Schüler und für die Lehrerin

Nicht die Fehler suchen, sondern das Schöne genießen, das ist Kathrin Leiters Rezept zum Glücklichsein. Dafür braucht es nicht viel Geld. Die Kinder berichten vor allem von Erlebnissen mit Eltern und Freunden. Doch beim Glücksunterricht lernen nicht nur Kathrin Leiters Schüler etwas.

"Es gibt mir auch total viel, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich auch immer wieder im Loch hänge und mir denke, es ist einfach so anstrengend grade. Und dann überlege ich: Was ist es denn, was mich gerade so anstrengt und was kann ich tun, das mich glücklich macht?" Lehrerin Kathrin Leiter