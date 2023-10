Glockenspiel verstummt - Passauer Stadträte verstimmt

Beeinträchtigung - oder einfach nur nervig?

Die Stadtverwaltung gibt dazu kein Interview. Dafür eine schriftliche Stellungnahme. Das Glockenspiel sei bei Personen, die im näheren Umgriff des Rathauses arbeiten, durchaus umstritten. Von einer Beeinträchtigung insbesondere bei Telefonaten und Besprechungen ist die Rede. Auch Anwohner "zeigten sich nicht unerfreut über das Ausbleiben des Glockenspiels."

Es liegt aber auch Vermutung nahe, dass das Geläute aus dem Rathausturm etliche Personen einfach nur nervt. Hinter vorgehaltener Hand ist öfter zu hören, dass sich einige Mitarbeitende im Rathaus von den etwas schräg klingenden Melodien gestört fühlten und das Glockenspiel deshalb verstummen musste. Die Stadt äußert sich nicht dazu, schreibt aber: "Das Glockenspiel wird regelmäßig gewartet. Ein Stimmen der Glocken ist nicht möglich. So wie es klingt, ist es im Sinne der damaligen Ideengeber und Entscheidungsträger." Eine nicht repräsentative Umfrage bei Passanten, denen eine Aufnahme des Glockenspiels vorgespielt wurde, ergab ein gemischtes Ergebnis. Von "klingt schon schräg" bis "wunderbar" war alles dabei.

Lösung in Sicht

Stadtrat Weigls Antrag auf Wiederinbetriebnahme soll in einer der nächsten Kulturausschusssitzungen Thema sein. Schon im Vorfeld zeichnet sich eine Lösung ab. Laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung werde derzeit hausintern abgeklärt, "wie eine Aktivierung des Glockenspiels aussehen könnte, die eine möglichst geringe Beeinträchtigung mit sich bringt." Ein tägliches zweimaliges Läuten mittags und am späteren Nachmittag könne man sich vorstellen. Dazu Matthias Weigl: "Wenn's wieder klingt, freuen wir uns. Trotzdem bleibt die Frage, wer eigentlich in dieser Stadt was entscheidet."