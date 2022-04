Glockenspiel des Augsburger Perlachturms verstummt für Sanierung

Viermal am Tag ist am Augsburger Perlachturm das Glockenspiel aus Mozarts Zauberflöte zu hören: um 11, um 12, um 17 und um 18 Uhr. Viele Augsburgerinnen und Ausgsburger bleiben dafür gerne kurz stehen und hören einige Minuten zu. Doch weil der Turm saniert wird, muss das Glockenspiel bis dahin verstummen: Am Sonntagabend werden die Glocken für lange Zeit zum letzten Mal zu hören sein.

Steinschlag-Gefahr am Perlachturm

Die Glocken bleiben still, damit Vibrationen nicht zu weiteren Schäden am Perlachturm führen. Derzeit drohen Steine vom Turm herunterzufallen. Am Turm stehen deshalb aktuell Schutzgerüste. Auch das Augsburger Klimacamp musste wegen dieser Gefahr umziehen.

Netz soll Passanten schützen

In der kommenden Woche soll die Spitze des Perlachturms ein Schutznetz bekommen, um herunterfallende Teile abzufangen. Die Baugerüst-Tunnel können dann weg. Das Hochbauamt spricht bei diesen Schutzvorrichtungen von Notsicherungsmaßnahmen.

Sanierung wohl bis 2025

Für die Sanierung geht die Stadt von Kosten in Höhe von rund acht Millionen Euro aus und hat dafür eine Förderung vom Bund beantragt. Eine Entscheidung könnte es im Juni geben. Im Anschluss hofft Augsburg, den Perlachturm bis zum Jahr 2025 wieder instand setzen zu können.