Einladung zum Gebet? Glockengeläut übertönt "Querdenker"-Parolen

Nachdem am Samstagabend, den 24.Oktober, in Weiden Kirchenglocken die Parolen sogenannter "Querdenker" übertönt hatten, hat Stadtpfarrer Markus Schmid nun Stellung dazu bezogen. Es sei lediglich eine "Einladung zum Gebet" gewesen, sagte er der Zeitung "Der neue Tag".

Einladung zum Gebet durch Glockengeläut

Eine solche Einladung habe es in den vergangenen Wochen und Monaten der Corona-Pandemie immer wieder gegeben und sie werde durch Glockengeläut verkündet. "In der Zeit der Pandemie sind wir als Kirche da, teilen die Sorgen und Nöte der Menschen, wir beten und erheben unsere Stimme", so Schmid.

Protestzug der "Querdenker" in Weiden

Am Samstag hatte sich nach einer Versammlung mit mehreren hundert Menschen ein Protestzug der "Querdenker" in Bewegung gesetzt. Die Teilnehmer demonstrierten gegen die Corona-Maßnahmen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Als die Teilnehmer an der Kirche St. Josef vorbeiliefen, läuteten die Glocken. Gegendemonstranten hatten versucht, den Marsch mit einer Sitzblockade zu verhindern. Er musste deshalb umgeleitet werden.