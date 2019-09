Glocke für Papst Franziskus wird in Passau gegossen

In der Glockengießerei Perner in Passau wird am Freitag eine ganz besondere Glocke gegossen: Sie ist ein Geschenk aus Deggendorf an Papst Franziskus in Rom.

180 Kilogramm schwer und mit Widmung

Mittags um elf Uhr wird Gießer-Meister Rudolf Perner die etwa 1.100 Grad heiße Glockenspeise in die Form leiten. Sie wird 180 Kilogramm schwer sein und mit einer Widmung und dem Wappen des Papstes verziert sein.

Papst Franziskus hatte einen ausdrücklichen Wunsch

Es steht auch schon fest, wo die Glocke erklingen wird: In der Basilika des Klosters San Benedetto in Norcia. Die 5.000-Einwohner-Stadt 90 Kilometer nordöstlich von Rom war vor genau drei Jahren durch ein schweres Erdbeben größtenteils zerstört worden. Eine Inschrift auf der Glocke soll auf die schlimmen Ereignisse Bezug nehmen. Es soll ausdrücklicher Wunsch von Papst Franziskus gewesen sein, dass Norcia die Glocke bekommt.

Deggendorfer Delegation übergibt Glocke persönlich

Eine 200-köpfige Delegation wird das fertige Prachtexemplar aus Bronze bei einer Papstaudienz am 30. Oktober Franziskus persönlich übergeben. An der Spitze der Deggendorfer Delegation, die zu Papst Franziskus reist, stehen Weihbischof Josef Graf aus Regensburg, Pfarrer Franz Reitinger von St. Martin in Deggendorf und Deggendorfs Oberbürgermeister Christian Moser.