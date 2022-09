Globaler Klimastreik: 1.000 Menschen demonstrieren in Nürnberg

Die jungen Aktivisten von Fridays for Future gehen heute weltweit auf die Straße. In Nürnberg haben sich mehr als 1.000 Demonstranten auf dem Jakobsplatz in der Innenstadt versammelt. Es werden im Laufe des Tages sicher noch mehr werden, sagt Lou Schwarz, Sprecherin von Fridays for Future Nürnberg. Die Aktivisten ziehen einmal quer durch die Innenstadt. Danach findet eine Schlußkundgebung und ein Straßenfest auf dem Jakobsplatz statt. Im Anschluss wird im neu aufgebauten Klimacamp diskutiert und gemeinsam gegessen. Im Camp will Fridays for Future noch bis zum 3. Oktober Tag und Nacht für das Klima demonstrieren, sich vernetzen und austauschen.

Neuer Schwung bei Fridays for Future

"Ich bin sehr gespannt wie es wird. Ich freue mich wahnsinnig und habe das Gefühl, dass wieder neuer Schwung reinkommt", sagte Lou Schwarz von Fridays for Future Nürnberg vor der Demonstration dem BR. Die Corona-Pandemie habe die Bewegung ausgebremst. Zu Beginn der Protestbewegung gab es fast jede Woche Aktionen und Demonstrationen. Im September 2019 kamen in Nürnberg 10.000 Demonstranten zusammen.

Fridays for Future kritisiert Bundesregierung scharf

Diesmal demonstrieren die jungen Aktivisten unter dem Motto "People not Profit". Übersetzt heißt das "Menschen vor Profit". In Deutschland sind die Aktivisten von der Regierung enttäuscht. Für den Klimaschutz werde zu wenig gemacht, so ihr Vorwurf. Den Wiedereinstieg in fossile Energien in Zeiten der Energiekrise sehen sie als massiven Rückschritt.

Proteste in ganz Franken

Neben Nürnberg haben Fridays for Future-Aktivisten in Franken zum Beispiel auch in Erlangen Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Würzburg und Aschaffenburg Demonstrationen angekündigt.